Oficial de policía de Paterson enfrenta múltiples cargos después de dispararle a un hombre que huía en junio de 2022

NUEVA JERSEY -- El lunes, la Oficina del Fiscal General anunció que se presentaron cargos contra un oficial de policía de Paterson que presuntamente disparó a un hombre por la espalda mientras huía del oficial en junio de 2022, dejando a la víctima con una lesión en la columna incapacitante.

Jerry Moravek, de 40 años y residente de Paterson, ha sido acusado a través de una denuncia penal de agresión agravada en segundo grado que resultó en lesiones corporales graves y mala conducta oficial en segundo grado.

“Hemos prometido nunca ser complacientes y nos hemos comprometido a hacer frente al uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de quienes tienen el deber de proteger al público, hacer cumplir la ley y promover la justicia. No hay acción más significativa que el uso de la fuerza letal. No solo puede resultar en la pérdida innecesaria de vidas o lesiones y discapacidades permanentes, sino que los casos de uso de la fuerza letal no requerido, desproporcionado y destructivo siembran desconfianza y erosionan el respeto por la aplicación de la ley entre la comunidad”, dijo el Fiscal General. Mateo J. Platkin. “Los agentes del orden público de todo el país se ponen en riesgo todos los días, y en Nueva Jersey reciben una amplia capacitación para poder determinar cuándo una amenaza es genuina y cómo resolver una situación sin el uso de la fuerza letal. Todo caso merece una investigación minuciosa y aquí hemos determinado que el uso de la fuerza letal no estaba justificado. La vida de un joven nunca volverá a ser la misma por la acción innecesaria de este oficial, que contradecía su formación policial y su juramento de proteger y preservar la vida”.

Según la denuncia y la declaración jurada, Moravek estaba de servicio en el Departamento de Policía de Paterson cuando se encontró con la víctima en una persecución a pie el 11 de junio de 2022.

Durante esa persecución, Movarek ordenó repetidamente a la víctima que soltara el arma, pero ni una sola vez le ordenó que dejara de correr, que se tirara al suelo o que le advirtiera a la víctima que iba a usar fuerza letal, según la denuncia. Mientras el individuo continuaba corriendo, Moravek descargó su arma de servicio, golpeando a la víctima en la espalda y dejándolo incapaz de caminar.

Las imágenes de la cámara corporal no muestran a la víctima blandiendo un arma de fuego o apuntando con un arma de fuego al acusado, a otros oficiales o a cualquier miembro del público. No se encontró ningún arma en posesión de la víctima ni a su alcance, según la oficina del fiscal general.

“Según la ley, disparar un arma de fuego está destinado a ser el último recurso, utilizado por los oficiales cuando ellos o el público enfrentan una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Esa no era la situación aquí”, dijo Thomas Eicher, director ejecutivo de la Oficina de Integridad Pública y Responsabilidad, que investigó el caso. “Este lapso de juicio, esta violación de la ley y los procedimientos policiales, ha tenido un alto costo para la víctima y debe tener consecuencias”.

Los investigadores de OPIA supieron que un arma de fuego desechada fue recuperada a la vuelta de la cuadra donde le dispararon a la víctima, a lo largo del camino que había corrido. Sin embargo, las pruebas posteriores en el arma de fuego no revelaron pruebas de ADN o huellas dactilares que la vinculen con la víctima, quien les dijo a los oficiales que estaba corriendo porque tenía miedo y que no tenía un arma.

El disparo en la espalda de la víctima dejó fragmentos de bala en su columna vertebral, dejándolo incapaz de caminar.

Las pautas locales solo permiten que los oficiales de policía usen fuerza letal contra un sospechoso cuando sea inmediatamente necesario para proteger al oficial o a otra persona de un peligro inminente, y solo se puede usar contra un sospechoso que huye en la rara situación en la que el sospechoso representaría un peligro inminente para seguridad pública si no era detenido de inmediato.

Si es declarado culpable de los cargos, Moravek podría enfrentar hasta 10 años en la prisión estatal de Nueva Jersey por cada cargo. Los cargos contra el acusado son meras acusaciones y se presume que es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.