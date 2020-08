NYPD reconoce aumento de indigentes en vecindarios de la ciudad de Nueva York

Lo que debes saber Los grupos de defensa dicen que vecindarios como el Upper West Side están siendo inundados por una afluencia de personas sin hogar reubicadas por la ciudad, e incluso el NYPD ahora reconoce que se necesita hacer más que solo citar a personas por delitos de bajo nivel en las calles.

Aproximadamente 13,000 adultos sin hogar viven en habitaciones en docenas de hoteles en toda la ciudad, llevados a esos lugares en un esfuerzo por mantener los refugios seguros y socialmente distanciados en medio de la pandemia de COVID-19.

"Si das un paseo por allí, y yo lo hice, verás a muchas personas con enfermedades mentales, y la respuesta es mucho más complicada que escribir citaciones a personas que a veces, francamente, no creo que ni siquiera se dan cuenta de que están recibiendo una citación ", dijo el comisionado del NYPD Dermot Shea.

NUEVA YORK -- Los grupos de defensa dicen que vecindarios como el Upper West Side están siendo inundados por una afluencia de personas sin hogar reubicadas por la ciudad, e incluso el NYPD ahora reconoce que se necesita hacer más que solo citar a personas por delitos de bajo nivel en las calles.

"Tus ojos no te engañan … si das un paseo allí, ves a varias personas, personas sin hogar en las calles, no hay duda de eso", dijo el comisionado del NYPD Dermot Shea a NY1 en una entrevista el lunes por la mañana. "No tenemos ningún papel en la ubicación de las personas sin hogar, pero ciertamente estamos lidiando con las consecuencias ahora".

Pero grupos como Upper West Siders for Safer Streets han estado recolectando cuentas e imágenes de incidentes como personas aparentemente inconscientes en las aceras, desplomados cerca de las tiendas de los restaurantes, incluso algunos con las manos en los pantalones, aparentemente cometiendo actos lascivos.

"La gente está molesta y la gente quiere mantener una calidad de vida percibida y yo simpatizo con ellos", dijo Shea.

Pero el problema más grande, señaló, es que muchas de las personas sin hogar en el vecindario necesitan servicios de salud mental que tal vez no estén recibiendo.

La administración del alcalde Bill de Blasio ha dicho que los hoteles en el Upper West Side (y en los cinco condados) están ofreciendo servicios. En el Lucerne Hotel, en la calle West 79 y la avenida Amsterdam, una organización sin fines de lucro llamada Project Renewal dice que tiene 50 empleados que ofrecen servicios de asesoramiento, médicos y recreativos.