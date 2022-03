NYPD le disparan a joven de 18 años en la cabeza acusado de huir de una parada de tránsito

Lo que debes saber Un joven de 18 años fue hospitalizado en estado crítico luego de que la policía le disparara en la cabeza mientras supuestamente huía de una parada de tráfico en El Bronx y conducía hacia los oficiales el domingo por la noche.

Dos vehículos de patrulla sin identificación intentaron detener el tráfico en Boston Road. Las patrullas se postularon por delante y detras del Jeep, con sus luces de policía parpadeando, dijeron dos fuentes policiales de alto nivel.

Identificado por la policía y la familia como Luis Manuel-Monsanta, el joven de 18 años recibió un tiro en la cabeza y fue llevado al hospital donde figuraba por última vez en estado crítico.

Tres pasajeros, incluido el propietario del vehículo, también estaban dentro del Jeep durante el caos. Desde entonces, cada uno ha sido interrogado por la policía.

Un hombre de 18 años fue hospitalizado en estado crítico luego de que la policía le disparara en la cabeza mientras supuestamente huía de una parada de tráfico en el Bronx y conducía hacia los oficiales el domingo por la noche.

La policía de Nueva York dijo que los oficiales decidieron perseguir a un Jeep negro que pasaba a toda velocidad por la sección de Morrisania cuando vieron al conductor saltándose varios semáforos en rojo.

Dos vehículos de patrulla sin identificación intentaron detener el tráfico en Boston Road, ubicados en los lados delantero y trasero del Jeep, con sus luces de policía parpadeando, dijeron dos fuentes policiales de alto nivel.

Los oficiales se movieron para acercarse al vehículo cuando el conductor retrocedió y golpeó uno de los vehículos policiales. Las fuentes agregaron que el conductor aceleró en dirección a un oficial que disparó contra el Jeep.

Identificado por la policía y la familia como Luis Manuel-Monsanta, el joven de 18 años recibió un golpe en la cabeza y fue llevado al hospital donde figuraba por última vez en estado crítico.

Tres pasajeros, incluido el propietario del vehículo, también estaban dentro del Jeep durante el caos. Desde entonces, cada uno ha sido interrogado por la policía.

Eddy Monsanto, el padre del joven de 18 años, le dijo a NBC New York que su hijo no ha podido comunicarse ni mover un lado de su cuerpo. Quiere que el fiscal general del estado investigue el tiroteo.

Hablando durante una conferencia de prensa de la policía de Nueva York varias horas después del tiroteo, el jefe de departamento Kenneth Corey reconoció la política permanente del departamento en referencia a disparar contra un vehículo en movimiento.

“La política del departamento es no disparar a un vehículo en movimiento a menos que se use como arma algo que no sea el vehículo”, dijo Corey. “Sin embargo, hay una excepción allí que es revisada caso por caso por la primera junta de revisión del uso de la fuerza de los comisionados adjuntos”.

Los investigadores están revisando laa cámaras corporales de agentes y las imágenes de vigilancia cercanas.