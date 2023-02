NYPD: hombre sufre heridas tras ser atacado al alzar con cúter en Manhattan

NUEVA YORK -- La policía está buscando a un individuo que, según dicen, acuchilló a un hombre con un cúter en un ataque no provocado en Manhattan el lunes.

Según la Policía de la Ciudad de Nueva York, agentes recibieron un reporte alrededor de las 9:40 a.m. de un hombre de 36 años que fue atacado por una persona no identificada frente a 19 Union Square West. Esta persona no identificada supuestamente le cortó la espalda con un cortador de cajas antes de huir de la escena.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

El hombre herido fue trasladado al Hospital Bellevue en condición estable.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente debe llamar a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782).