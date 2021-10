NYPD: hombre de Manhattan arrestado por vandalismo de estatua de George Floyd

NUEVA YORK -- Un hombre de Manhattan de 37 años fue arrestado por supuestamente desfigurar una estatua de George Floyd en Union Square Park a principios de este mes, dijo la policía el lunes.

Michael Beals enfrenta un cargo de destrucción criminal en conexión con vandalismo, que se reportó en la plaza sur del parque el 3 de octubre. No estaba claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera comentar sobre la acusación en su contra.

Las autoridades habían estado buscando a un sospechoso desde que la policía de la Ciudad de Nueva York publicó un video que mostraba a un hombre no identificado en una patineta arrojando pintura sobre la estatua alrededor de las 10 a.m. de ese día. Las estatuas cercanas del difunto congresista John Lewis y Breonna Taylor, una mujer de Louisville, Kentucky, asesinada a tiros por la policía el año pasado, no fueron vandalizadas.

Era la segunda vez que la estatua había sido destrozada. Se dio a conocer el 16 de junio en la avenida Flatbush de Brooklyn y cinco días después lo destrozaron con pintura negra y se marcó con un presunto logotipo de un grupo supremacista blanco.

Los miembros del grupo que instaló la estatua la limpiaron, y los residentes locales y uno de los hermanos de Floyd se reunieron en julio cuando se preparaba para mudarse a Union Square.

Después del último incidente, la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul declaró el vandalismo como un "acto de cobardía" y dijo que había ordenado a la Fuerza de Tarea de Crímenes de Odio del estado que brindara asistencia en la investigación mientras los policías trabajaban para encontrar al sospechoso.

El alcalde Bill de Blasio y otros funcionarios electos y defensores locales también condenaron el acto de vandalismo.