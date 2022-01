NYPD busca a dos sujetos que apuñalaron y golpearon a mujer en plena calle de NYC

Lo que debes saber El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York está buscando a dos sujetos captados en cámara de vigilancia proporcionándole una brutal paliza a una mujer hispana en plena calle de El Bronx.

El ataque tuvo lugar a las 5:30 a.m. el sábado al frente de una farmacia en la calle 198 este.

La policía indicó que el personal paramédico llevó a la mujer al hospital en condición estable. No hay información sobre si la víctima y los agresores se conocían, pero a ella no le robaron nada, según la policía.

NUEVA YORK -- El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York está buscando a dos sujetos captados en cámara de vigilancia proporcionándole una brutal paliza a una mujer hispana en plena calle de El Bronx.

La policía publicó las imágenes perturbadoras de la tremenda paliza contra la mujer que también fue acuchillada en un intento de dar con los sospechosos. El ataque tuvo lugar a las 5:30 a.m. el sábado al frente de una farmacia en la calle 198 este.

La brutal agresión contra la mujer de 28 años fue a manos de dos hombres, uno con un objetivo corto-punzante y otro a puños y patadas mientras ella estaba en el suelo.

El hombre que la apuñaló la atacó por la espalda cuando la víctima cambia de posición en el suelo en el medio de la aterradora golpiza.

"Realmente esto está increíble, como se puede ver atacaron a una mujer y realmente corremos todos peligro no es nada seguro, ya sea en el día o en la noche", le dijo Sandra Castro, una residente de El Bronx, a Telemundo 47.

En el vecindario donde pasó, están aterrados ante el ataque.

"No me sorprende", dijo Castro. "Lo que me sorprende es que se atrevan a golpear a una mujer, pero bueno la delincuencia así está".

"Eso es preocupante porque yo tengo un hijo de 16 años entonces, okay, él no anda de noche, pero es algo muy preocupante porque veo que están pasando muchas cosas más con personas jóvenes", Yanira Estrella, otra residente de El Bronx, dijo.

Según el reporte policial la víctima caminaba sola el pasado sábado a las 5:30 de la mañana cuando los sospechosos se acercaron y la víctima terminó en el piso en donde ocurrió el brutal ataque.

"Rodó mucho, tocó contra la pared de la farmacia. Es terrible", Manuela Mesa, quien reside en El Bronx, dijo.

No hay información sobre si la víctima y los agresores se conocían, pero a ella no le robaron nada, según la policía.

"Ay, Dios mío! Malo, malo. Pobrecita la señora, espero que esté bien ella y que no vuelva a pasar cosas así", comentó Edwin Rojas, un residente.

La policía indicó que el personal paramédico llevó a la mujer al hospital en condición estable, mientras que un residente del área indica que uno de los pulmones de la mujer agredida colapsó, pero que ella está bien.

Con la difusión del video de vigilancia, detectives esperan que lleguen al paradero de los malhechores.