Anuncian ayuda estatal y local para negocios afectados por saqueos

Lo que debes saber El estado y la ciudad de Nueva York anunciaron que los negocios de Nueva York que se han visto afectados por el saqueo y el vandalismo que ha tenido lugar en los últimos días recibirán ayuda

El Fondo del Alcalde de Nueva York (NYC Mayor's Fund) aseguró $500,000 en fondos iniciales gracias a SOMOS Community Care para apoyar a los pequeños negocios en el Bronx, dijo de Blasio

El gobernador Andrew Cuomo le ha pedido al Departamento de Servicios Financieros (DFS), ya que regula la industria de seguros, "que ordene a las aseguradoras que agilicen todos los reclamos de todos los negocios saqueadas, servicios de mediación gratuitos, que acepten fotos como prueba"

NUEVA YORK -- El estado y la ciudad de Nueva York anunciaron que los negocios de Nueva York que se han visto afectados por el saqueo y el vandalismo que ha tenido lugar en los últimos días recibirán ayuda.

"Esos propietarios de pequeños negocios ahorraron y construyeron una pequeña empresa, uchos de ellos inmigrantes que viven el sueño americano. Hoy les anunciamos su apoyo", dijo el alcalde Bill de Blasio sobre el Programa de Subsidios de Emergencia Comercial de la ciudad.

El Fondo del Alcalde de Nueva York (NYC Mayor's Fund) aseguró $500,000 en fondos iniciales gracias a SOMOS Community Care para apoyar a los pequeños negocios en el Bronx, dijo de Blasio.

El programa proporcionará subvenciones de hasta $10,000 por negocio para ayudar con la recuperación, incluyendo reparaciones de sistemas de seguridad, cerraduras y más.

"Los neoyorquinos, los inmigrantes, las personas que creen en ayudar a los demás, trabajarán con nosotros para ayudar a los dueños de negocios a recuperarse. Me he reunido con esos dueños de negocios, no van a ninguna parte. Creen en el Bronx. Creen en la ciudad de Nueva York. Volverán", dijo de Blasio.

La ciudad no solo ayudará con subsidios y asistencia directa en efectivo, según el alcalde, sino que también proporcionará "ayuda legal, ayuda para obtener su seguro. Cualquier ayuda para que se recuperen".

El gobernador Andrew Cuomo compartió sentimientos similares a los de Blasio y también reiteró que los saqueadores no deben confundirse con los manifestantes que han participado en protestas y marchas exigiendo justicia racial y el fin de la brutalidad policial.

"Muchas de los negocios que saquearon eran tiendas pequeñas en comunidades que se encuentran en dificultades y que estaban luchando en primer lugar. En la ciudad de Nueva York, en Rochester, muchas de estos negocios heran negocios esenciales para las comunidades más pobres. Saquearon a tiendas que no tienen los recursos para reconstruir y reabrir", dijo Cuomo.

El gobernador agregó que le ha pedido al Departamento de Servicios Financieros (DFS), ya que regula la industria de seguros, "que ordene a las aseguradoras que agilicen todos los reclamos de todos los negocios saqueadas, servicios de mediación gratuitos, que acepten fotos como prueba".

La jornada de protestas siguió un curso pacífico por primera vez desde que estallaron las movilizaciones en la Ciudad de Nueva York y en el resto de la nación.

La regulación de emergencia para ayudar a los negocios y los consumidores que sufrieron daños por el saqueo y el vandalismo al exigir a las compañías de seguros reguladas por el estado de Nueva York que aceleren la resolución y el pago de las reclamaciones de seguros basadas en un alivio de emergencia similar aplicado tras la tormenta Sandy.

La asistencia adicional incluirá permitir a los titulares de pólizas realizar reparaciones inmediatas a la propiedad dañada si es necesario para proteger la salud o la seguridad, y presentar reclamos con pruebas razonables de pérdida, incluyendo fotos, para que las empresas no tengan que esperar a que la policía presente un reclamo.

La regulación de emergencia también ofrecerá a los pequeños negocios y consumidores la capacidad de resolver disputas a través de un proceso de mediación imparcial.

Cuomo instó a los propietarios de negocios saqueados que tegan problemas con su compañía de seguros a que vayan a la página web de DFS para obtener ayuda.