NYC anuncia iniciativa que lleva sitios móviles de vacunación a cines de la ciudad

Lo que debes saber En otro intento para alentar a más neoyorquinos a que se vacunen, el alcalde Bill de Blasio anunció la iniciativa "Vax to the Movies" que traerá sitios pop-ups temporales de vacunación contra el COVID-19 a cines selectos.

La iniciativa se lanzará este fin de semana, según de Blasio.

Actualmente, los teatros caen bajo el mandato de vacunación "Key to NYC" que exige que las empresas requieran prueba de vacunación para una amplia gama de actividades en interiores como cenas, fitness y entretenimiento, como parte de una creciente represión contra aquellos que permanecen sin vacunar.

NUEVA YORK -- En otro intento para alentar a más neoyorquinos a que se vacunen, el alcalde Bill de Blasio anunció la iniciativa "Vax to the Movies" que traerá sitios pop-ups temporales de vacunación contra el COVID-19 a cines selectos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La iniciativa se lanzará este fin de semana, según de Blasio.

"Puede vacunarse justo afuera del cine y entrar y disfrutar de la película", dijo el alcalde, agregando: "Hemos encontrado estos sitios móviles, estos sitios pop-ups temporales son algunas de las cosas más exitosas que hemos hecho en la vacunación esfuerzo."

Los sitios temporales de vacunación estarán ubicados fuera de las siguientes salas de cine:

AMC Magic Johnson Harlem (Manhattan)

Regal Union Square (Manhattan)

Concourse Plaza Multiplex Cinemas (Bronx)

Regal UA Sheepshead Bay (Brooklyn)

Regal UA Kaufman Astoria (Queens)

Regal Bricktown Charlestown (Staten Island)

"Vax to the Movies" es la última iniciativa lanzada por la ciudad con la esperanza de atraer a más personas a recibir su vacuna contra el COVID-19.

"Puede vacunarse, puede obtener el incentivo de $100 y puede ir al cine", dijo el alcalde, refiriéndose a otra iniciativa que la ciudad lanzó a fines de julio. Desde entonces, la ciudad de Nueva York ha estado pagando $100 a cualquiera que vaya a un centro de vacunación administrado por la ciudad para recibir su primera dosis de la vacuna contra COVID-19.

"$100 - eso le permitirá comprar muchas palomitas de maíz [en el cine], así que es un gran momento para volver y disfrutar", dijo el alcalde.

Actualmente, los teatros caen bajo el mandato de vacunación "Key to NYC" que exige que las empresas requieran prueba de vacunación para una amplia gama de actividades en interiores como cenas, fitness y entretenimiento, como parte de una creciente represión contra aquellos que permanecen sin vacunar.

El requisito es un paso que la ciudad ha tomado para frenar un aumento en los casos causados ​​por la variante delta. La aplicación de lo que se llama "Key to NYC Pass" comenzó el 13 de septiembre. Es su propia plataforma digital, separada del Excelsior Pass del estado, aunque este último también será válido, al igual que las tarjetas de vacunación en papel.

"Sabemos que la vacunación funciona, sabemos que la divulgación funciona, conocemos todas las herramientas - los incentivos, los mandatos - todas las herramientas funcionan juntas y obtuvimos algo grandioso ahora que se remonta a cuánto amamos salir por la ciudad, cuánto nos encanta disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer”, dijo el alcalde.

"Vax to the Movies", un ingenioso juego de palabras que hace una referencia a la clásica película de ciencia ficción de los ochenta "Back to the Future", protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, se anunció el mismo día que el alcalde reveló que las tasas de vacunación aumentaron desde que "Key to NYC" se lanzó hace exactamente un mes.