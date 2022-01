NY ve primeros signos de que las tasas de infección por Ómicron están disminuyendo

Lo que debes saber La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dice que se siente "cautelosamente optimista" sobre las tendencias de casos de COVID que muestran una tasa de crecimiento más lenta por primera vez desde que el estado informó su primer caso confirmado de la variante Ómicron el 2 de diciembre.

NUEVA YORK --La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dice que se siente "cautelosamente optimista" sobre las tendencias de casos de COVID que muestran una tasa de crecimiento más lenta por primera vez desde que el estado informó su primer caso confirmado de la variante Ómicron el 2 de diciembre.

Mientras tanto, la directora de los CDC dijo el mismo día que no cree que Estados Unidos haya alcanzado el pico de Ómicron todavía. Pero eso podría suceder antes de lo esperado si los números en Nueva York esta semana son una indicación de lo que podría suceder a continuación.

Hochul reportó 82,094 casos nuevos de COVID el viernes, lo que representa una disminución de unos cientos casos desde hace un día y unos 3,300 positivos menos que el récord de un solo día de 85,476 que informó el día de Año Nuevo.

Más de una de cada cinco pruebas de COVID de Nueva York están dando positivo en estos días, y el promedio móvil de siete días de pruebas positivas de la ciudad es actualmente una de cada tres. Sin embargo, las tendencias en los nuevos casos diarios son un poco confusas, dado el impacto de las brechas en las pruebas relacionadas con las vacaciones, el efecto aún desconocido de los viajes y reuniones de vacaciones y los retrasos generales en los informes.

Una mirada rápida a las tendencias de casos de la Ciudad de Nueva York muestra lo que parece ser una disminución en los casos nuevos, pero los datos tienen un retraso de cuatro días. Esa falla en el promedio de siete días podría reflejar un número más bajo de pruebas de COVID durante las vacaciones en lugar de los primeros indicios de la disminución de Ómicron, o tal vez no. El tiempo dirá.

"No vamos a hacer ningún pronunciamiento aparte de que es una línea de tendencia mejor que la que hemos estado viendo hasta ahora. Cada día que podamos aplanar será un buen día", dijo Hochul, y agregó que el estado esperaba que el número de casos se estabilizara.

Al mismo tiempo, los nuevos casos se desaceleran debido a los aumentos exponenciales, que a veces se duplican diariamente en la Ciudad de Nueva York, los dos indicadores rezagados, aquellos por los que los funcionarios están más preocupados, las hospitalizaciones y las muertes, están aumentando considerablemente.

Eso ha sucedido en casi todas las oleadas de la pandemia hasta ahora. La gobernadora reportó 155 nuevas muertes por COVID el viernes, la cifra más alta en un solo día desde el lanzamiento de la vacunación masiva y un aumento de 35 muertes con respecto al máximo anterior de 130 que reveló un día antes.

Las hospitalizaciones ascienden a 11,548 en todo el estado hasta el viernes, el total más alto desde el 29 de abril de 2020, y marcan un aumento de casi 500 pacientes durante el último día. Casi la mitad de las admisiones actuales se encuentran en la Ciudad de Nueva York.

Pero los totales por sí solos pueden no contar toda la historia.

En Nueva Jersey, las hospitalizaciones netas por COVID alcanzaron su nivel más alto el viernes (5,621) desde el 30 de abril de 2020, pero la tasa de crecimiento de las hospitalizaciones netas se ha desacelerado considerablemente desde el 2 de enero. Las tasas también parecen estar disminuyendo en algunos hospitales de Nueva York.

Algunos están viendo lo que parecen ser los primeros signos de una "estabilización", como lo describió un médico en jefe, en las nuevas admisiones de COVID, mientras que otros lidian con las visitas récord a la sala de emergencias, una dicotomía que quizás al menos en parte refleja variaciones en las tasas de vacunación a medida que se intensifica el dominio de omicron en el país.

Northwell Health, el proveedor de atención médica más grande del estado, que atiende a la ciudad, Long Island y Westchester, está viendo que sus 19 hospitales dan de alta a una tasa cercana a las admisiones, lo que indica estadías de pacientes más cortas, ya que las nuevas hospitalizaciones parecen estancarse, según el Dr. David Battinelli , el médico en jefe y vicepresidente senior de la red. Battinelli dice que las admisiones de Northwell han aumentado 505 semana tras semana, pero han comenzado a estabilizarse en los últimos días, lo que calificó como una señal esperanzadora.

Aproximadamente el 9% de los aproximadamente 1,580 pacientes hospitalizados están en la UCI. Eso se compara con más de la mitad de los pacientes hospitalizados en una UCI en el punto álgido de la crisis en la primavera de 2020, dijo Battinelli. La gran mayoría de los hospitalizados no están vacunados o no están vacunados, lo que significa que no han completado su serie.

De las 48,000 pruebas de COVID realizadas en su red el lunes y martes de esta semana, el 36% dio positivo, dijo Battinellli. La mitad de los positivos involucraron a personas asintomáticas. Muchos de estos casos pueden pasar desapercibidos, lo que significa que es posible que nunca se conozca el recuento real. Pero eso importa mucho menos que las hospitalizaciones y las muertes en términos de superar esta ola, dicen las autoridades.

Northwell todavía está realizando cirugías electivas, pero al 75% de su capacidad para evitar abrumar al personal, dijo Battinelli. Casi dos docenas de otros hospitales en el estado han detenido los procedimientos electivos para apuntalar la capacidad del hospital y evitar la escasez de personal, ya que las hospitalizaciones estatales y municipales alcanzaron niveles nunca antes vistos desde abril de 2020.

Es probable que las muertes aumenten como consecuencia predeterminada de las elevadas tasas de hospitalización, pero la naturaleza más leve de Ómicron frente a delta, junto con el poder de las vacunas para prevenir enfermedades graves y la muerte, deberían mitigar los aumentos.

Los expertos en salud pública han dicho que no esperan el pico de esta última ola de COVID hasta febrero, aunque reconocen la imprevisibilidad del virus.

El director de los CDC dice que ciertamente podría haber una rápida caída en lugar de una lenta disminución de los casos, dado el desempeño de omicron en los países que golpeó primero, como Sudáfrica. Pero ella no cree que Estados Unidos esté en ese punto todavía.

"La cantidad de casos está aumentando más rápido que la cantidad de hospitalizaciones y muertes, aunque ahora estamos comenzando a ver que la cantidad de hospitalizaciones también aumenta", dijo la Dra. Rochelle Walensky al programa "TODAY" de la cadena NBC en una entrevista el viernes. "De la forma en que ha alcanzado su punto máximo en otros países, en Sudáfrica, también ha bajado rápidamente, pero no creo que hayamos visto el pico todavía aquí en los Estados Unidos".

"Diré que nuestros hospitales en este momento están llenos de personas que no están vacunadas y que tiene 17 veces más probabilidades de estar en un hospital y 20 veces más probabilidades de morir si no está vacunado en comparación con si recibe un refuerzo", ella añadió. "Hay mucho que podemos hacer en este momento, vacunándonos, recibiendo un refuerzo. Tenemos el 99% de nuestros condados en alta transmisión, use su máscara en entornos públicos cerrados".