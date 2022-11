NY se alista para repartir primeras licencias de marihuana recreativa a minoristas: lo que debes saber

NUEVA YORK - Se espera que el estado de Nueva York reparta las primeras licencias de marihuana a los minoristas la próxima semana, el último paso en un arduo proceso lleno de trámites burocráticos legales, pero que acerca al estado a capitalizar el potencial económico que otros estados ya han cosechado de las actividades y ventas de marihuana recreativa en los últimos años.

Las oficinas de Harlem de la comisión estatal de cannabis en la calle 125 serán el sitio para el inicio de la distribución de estas licencias a partir del lunes, según la información obtenida por nuestra estación hemana NBC 4 New York. Pero, eso no significa que los neoyorquinos podrán visitar esos sitios el mismo día o semana. Una vez que una empresa u organización sin fines de lucro obtiene una licencia, todavía tiene que completar una ronda de papeleo, por lo que no estamos considerando la apertura de ningún dispensario para ventas minoristas en Nueva York hasta diciembre, como muy pronto.

Sin embargo, eso no está lejos.

No estaba claro de inmediato cuántas licencias totales se otorgarían en todo el estado, ni cuántas de esas licencias se reservarían para minoristas en los cinco condados.

Los acontecimientos se producen una semana después de que un juez federal impidiera temporalmente que Nueva York emitiera licencias para dispensarios de marihuana recreativa en Brooklyn y partes del norte del estado mientras se considera una impugnación legal del proceso de selección.

Nueva York todavía planea comenzar las ventas de marihuana para adultos a finales de año, comenzando con los dueños de tiendas con condenas anteriores por marihuana o sus familiares. Los legisladores estatales diseñaron el mercado legal para asegurarse de que los primeros minoristas fueran personas directamente afectadas por la aplicación de la ley antidrogas.

El desafío proviene de Variscite NY One, que afirma que el proceso de selección del estado favorece a los residentes de Nueva York sobre los residentes de otros estados en violación de las protecciones constitucionales del comercio interestatal.

La orden del juez prohíbe temporalmente que el estado emita licencias minoristas para las cinco regiones del estado que Variscite seleccionó en su solicitud comercial: Brooklyn, el centro de Nueva York, Finger Lakes, la región central de Hudson y el oeste de Nueva York. No cubre otras nueve regiones del estado, incluido el resto de la ciudad.

El fallo afecta hasta a 63 de las 150 posibles licencias comerciales.

Los funcionarios de la Oficina de Gestión de Cannabis dijeron la semana pasada que su junta aún considerará las solicitudes de licencia a fines de este mes para hasta 150 empresas e individuos, junto con las solicitudes de hasta 25 licencias sin fines de lucro.

La oficina mantiene su compromiso de “incluir a aquellos afectados por la aplicación estatal de la prohibición del cannabis en el mercado que estamos construyendo y, además, estamos comprometidos a lograr que la cadena de suministro de cannabis de Nueva York esté en pleno funcionamiento”, dijo el portavoz Freeman Klopott en un correo electrónico.

Los solicitantes en la ronda inicial tenían que demostrar “una presencia significativa en el estado de Nueva York”. Si bien el accionista mayoritario de Variscite tiene una condena por cannabis, fue bajo la ley de Michigan. Y aunque la corporación está organizada bajo la ley de Nueva York, su director comercial no cumple con el requisito de presencia significativa, según documentos judiciales.