NY exigirá prueba de vacunación o prueba negativa al COVID para algunas graduaciones

NUEVA YORK - Las escuelas, colegios y universidades podrán realizar ceremonias de graduación en persona para los estudiantes en todo el estado de Nueva York a partir del próximo mes, aunque las reglas relacionadas con el coronavirus dependen de la cantidad de personas y la ubicación de cada evento, anunció el gobernador Andrew Cuomo el lunes por la noche.

A partir del 1 de mayo las graduaciones en interiores y en exteriores serán permitidas.

Las instituciones tendrán que cumplir con ciertos requisitos: los asistentes deben usar mascarillas, se debe respetar el distanciamiento físico, aceptar pruebas de salud y proporcionar a los organizadores del evento su información personal en el caso de que sea necesario rastrear los contactos del evento.

Las personas que asisten a eventos que exceden los límites de reunión social, (100 personas en el interior, 200 personas al aire libre), deben presentar prueba de una serie de vacunación completa o una prueba de COVID-19 negativa reciente, que se alinea con la guía anterior para tales eventos. Los organizadores del evento también deben notificar al Departamento de Salud local con anticipación.

Estas son algunas de las diferentes reglas según la cantidad de personas y la ubicación del evento:

EVENTOS AL AIRE LIBRE

Las ceremonias a gran escala con más de 500 personas en lugares al aire libre se limitarán al 20 por ciento de capacidad, también incluye los lugares con una capacidad total de 2500 o más.

Las ceremonias de mediana escala de 201 a 500 personas en lugares al aire libre se limitarán al 33 por ciento de la capacidad.

Las ceremonias de hasta 200 personas o 2 asistentes por estudiante en lugares al aire libre se limitarán al 50 por ciento de la capacidad. La prueba del resultado reciente de la prueba negativa o la prueba de la inmunización completa es opcional.

EVENTOS EN EL INTERIOR

Las ceremonias a gran escala de más de 150 personas en lugares bajo techo se limitarán al 10 por ciento de la capacidad, también incluye los lugares con una capacidad total de 1500 o más.

Las ceremonias de mediana escala de 101-150 personas en lugares cerrados se limitarán al 33 por ciento de la capacidad.

Las ceremonias a pequeña escala de hasta 100 personas o 2 asistentes por estudiante en lugares cerrados se limitarán al 50 por ciento de la capacidad. La prueba del resultado reciente de la prueba negativa o la prueba de la inmunización completa es opcional.

El lunes temprano, el gobernador anunció un nuevo programa estatal para proporcionar la asignación de vacunas directamente a SUNY y universidades privadas. El objetivo es vacunar a la mayor cantidad posible de estudiantes antes de que salgan del campus para el verano.

El tema de las vacunas, específicamente, si los estudiantes deben estar completamente vacunados antes de regresar al campus en el otoño, ha sido un punto clave de debate para los colegios y universidades de EE. UU. en todo el país.

Universidades como Rutgers, Brown, Cornell y Northeastern dijeron recientemente a los estudiantes que deben vacunarse antes de regresar al campus el próximo otoño. Esperan lograr la inmunidad colectiva en el campus, lo que, según dicen, les permitiría aflojar las restricciones de espacio en las aulas y los dormitorios.

Pero algunas universidades dejan la decisión a los estudiantes y otras creen que no pueden exigir legalmente las vacunas. En Virginia Tech, los funcionarios determinaron que no pueden porque la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. solo ha permitido el uso de emergencia de las vacunas y no les ha dado su aprobación completa.