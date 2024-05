Nueva York podría convertirse en el próximo estado en prohibir los teléfonos inteligentes en las escuelas

NUEVA YORK -- Nueva York puede convertirse en uno de los próximos estados en prohibir los teléfonos inteligentes en las escuelas.

La gobernadora Kathy Hochul anunció esta semana que planea introducir una legislación que solo permitiría a los estudiantes llevar teléfonos que no tengan acceso a Internet. El proyecto de ley se abordará en la próxima sesión legislativa de Nueva York que comienza en enero.

The Guardian informó por primera vez sobre la medida del demócrata destinada a proteger la salud mental de los jóvenes.

"He estado sentado con adolescentes en aulas y en centros comunitarios y he visto de primera mano, no sólo a familiares y sobrinos y sobrinas, sino también la adicción que existe. Nuestros niños están siendo arrastrados a un lugar que es a menudo muy oscuro", dijo Hochul en el programa "Morning Joe" de MSNBC el jueves.

Culpó a las empresas de redes sociales que se benefician de la atención de niños y adultos por igual y culpó a sus algoritmos que también envían a los jóvenes a su lugar más oscuro.

"Nunca olvidaré a la joven que conocí hace apenas unas semanas. Ella dice: 'Tienes que salvarnos de nosotros mismos'", dijo el gobernador.

El año pasado, Florida se convirtió en el primer estado en prohibir los teléfonos celulares durante las clases en las escuelas públicas, además de bloquear el acceso a las redes sociales en las redes Wi-Fi del distrito. Algunos distritos fueron más allá y prohibieron los teléfonos durante toda la jornada escolar.

Además de la prohibición de los teléfonos inteligentes en las escuelas, Hochul y los legisladores están trabajando para aprobar la Ley para detener la explotación de alimentos adictivos para niños y la Ley de protección de datos infantiles de Nueva York. La Ley SAFE haría ilegales los algoritmos "intencionalmente adictivos" y estos últimos impedirían que las corporaciones recopilen y vendan información de los jóvenes.