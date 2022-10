Nueva York lucha contra la conducción bajo los efectos del alcohol durante el fin de semana de Halloween

Qué saber La Policía del Estado de Nueva York también luchará contra la venta ilegal de alcohol a menores de edad a través de los detalles de control de bebedores menores de edad en todo el estado durante el período de cinco días.

Este período de aplicación especial comienza el viernes, 28 de octubre de 2022, y se extiende hasta el martes, 1 de noviembre de 2022.

Entre 2016 y 2020, hubo 129 muertes por conducir ebrio en la noche de Halloween en todo el país.

NUEVA YORK -- La gobernadora Kathy Hochul anunció el jueves que la Policía del Estado de Nueva York y las fuerzas del orden locales reforzarán las patrullas para identificar a los conductores imprudentes y discapacitados durante el fin de semana de Halloween.

“Mi enfoque este fin de semana de Halloween es mantener seguros a los neoyorquinos con tolerancia cero para la conducción bajo los efectos del alcohol”, dijo la gobernadora Hochul. "Si sus celebraciones de Halloween incluyen alcohol, planifique un viaje seguro a casa con un conductor sobrio. Aquellos que se arriesguen y conduzcan ebrios terminarán enfrentando las consecuencias de infringir la ley".

Los conductores que saldrán a la carretera este fin de semana pueden esperar encontrar puntos de control de sobriedad y patrullas adicionales de DWI en todo el estado.

Las autoridades también buscarán a los automovilistas que usen sus teléfonos y otros dispositivos mientras están al volante.

Como recordatorio, los conductores deben recordar "hacerse a un lado" para los vehículos de emergencia y de peligro detenidos al costado de la carretera.

"Halloween es una noche divertida para personas de todas las edades, sin embargo, la diversión puede convertirse rápidamente en tragedia si se hace de manera irresponsable", dijo el superintendente interino de la policía del estado de Nueva York, Steven A. Nigrelli. "Si no tiene la edad suficiente para beber, no lo haga. Si sus planes de Halloween incluyen alcohol, no se ponga al volante y planee un viaje seguro a casa. Los automovilistas deben tener mucho cuidado al conducir por truco o trato y peatones reduciendo la velocidad y moviéndose. No hay truco, siguiendo estos simples pasos podrías salvar tu vida o la de otra persona".

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras informa que Halloween es una noche particularmente mortal debido a la gran cantidad de conductores ebrios en las carreteras. Entre 2016 y 2020, hubo 129 muertes por conducir ebrio en la noche de Halloween en todo el país.

En la iniciativa de aplicación de la ley de 2021, los policías del estado de Nueva York investigaron 566 accidentes, con 71 accidentes que resultaron en lesiones y dos muertes. Los patrulleros también arrestaron a 133 personas por DWI y emitieron un total de 7,824 multas por exceso de velocidad, conducción distraída y otras infracciones de tránsito, según la oficina de la gobernadora.

La Policía del Estado de Nueva York, el Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora y la NHTSA recomiendan estos sencillos consejos para evitar la conducción en estado de ebriedad: