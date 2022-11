Nueva York inicia el Mes de Concientización sobre la Adopción con un aumento de $4.7 millones para servicios de adopción

Qué saber El anuncio de financiación se produjo al comienzo del Mes de Concientización sobre la Adopción y un evento.

Este otoño, el estado de Nueva York recibió una subvención federal de incentivos para adopción y tutela de $4.7 millones.

La financiación se basa en la inversión de $5 millones del Estado de Nueva York en 16 Centros Regionales de Recursos de Permanencia.

NUEVA YORK -- El martes, la gobernadora Kathy Hochul anunció $4.7 millones en fondos federales para apoyar una amplia gama de servicios relacionados con la adopción administrados a través de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado.

El anuncio de financiación se produjo al comienzo del Mes de Concientización sobre la Adopción y un evento con la Directora de Operaciones Estatales Kathryn García y el miembro fundador del legendario grupo de hip hop Run-DMC, Darryl "DMC" McDaniels, quienes fueron adoptados cuando eran niños y ahora son fuertes defensores de la adopción y los niños en cuidado de crianza.

"No se puede exagerar el impacto positivo y el papel crucial que un hogar cariñoso y solidario puede tener en la vida de un niño", dijo la gobernadora Hochul. "Las historias de Kathryn y Darryl son solo dos de miles que muestran el increíble trabajo realizado en todo el estado de Nueva York para ayudar a los niños que buscan adopción. Este financiamiento, junto con nuestras inversiones continuas, ayudará a unir a más niños con familias estables y amorosas y un lugar pueden llamar a casa de una vez por todas".

Este otoño, el estado de Nueva York recibió una subvención federal de incentivos para adopción y tutela de $4.7 millones. La Oficina de Servicios para Niños y Familias utilizará estos fondos para reclutar hogares adoptivos, para capacitaciones o conferencias para mejorar el trabajo de casos de adopción y una amplia gama de servicios de bienestar infantil relacionados con la adopción, que incluyen, entre otros:

Heart Gallery New York, una colaboración con Heart Gallery NYC, que estableció cinco galerías con imágenes de 57 niños en hogares de guarda que esperan hogares permanentes. Las galerías son para crear conciencia sobre los niños en espera de Nueva York, involucrar a la comunidad en su bienestar y asegurarles hogares permanentes.

Álbum de adopción, un servicio que proporciona una lista de niños liberados para adopción que se puede buscar por género, edad y grupo de hermanos. El álbum proporciona el nombre y la información de contacto del distrito local para obtener más información sobre el proceso de adopción.

Wendy's Wonderful Kids, un programa que brinda apoyo a los departamentos locales de servicios sociales para reclutar familias adoptivas. Este apoyo incluye ayudar a estos departamentos a contratar especialistas en adopción dedicados a encontrar familias permanentes para los niños en crianza temporal que con mayor frecuencia son pasados por alto.

"Todos los niños tienen derecho a un entorno familiar estable y seguro. Como ex miembro del Congreso, he luchado por los derechos de los niños y las familias en todo Nueva York y la nación, y sigo haciéndolo como vicegobernador", dijo El Vicegobernador Antonio Delgado, quien asistió al evento en el Albany Capital Center el martes. "Me enorgullece ser parte de una administración que está invirtiendo en programas que protegen a los niños en hogares de crianza, aumentan las adopciones y las tutelas, y brindan capacitación, apoyo y servicios críticos para los niños y las familias a medida que se embarcan en su proceso de adopción".

La financiación se basa en la inversión de $5 millones del Estado de Nueva York en 16 Centros Regionales de Recursos de Permanencia. Estos centros brindan servicios y apoyos previos y posteriores a la adopción para niños y familias en todo el estado.

El evento también celebró a los miles de padres adoptivos en todo el estado que respondieron al llamado y dieron un paso al frente para hacer un compromiso de por vida de amar y acoger a los niños en crianza temporal. En el estado de Nueva York, se han adoptado 7,500 niños en hogares de guarda desde 2017.

"Cerca de 700 niños en cuidado de crianza todavía esperan activamente una familia adoptiva", dijo la directora de operaciones del estado de Nueva York, Kathryn García. "Cuando pienso en mi propia historia de adopción, está claro que todos necesitan una familia permanente que los cuide y los apoye. Encontrar hogares permanentes comienza con la educación sobre la adopción y brindando los recursos para garantizar que las familias que aceptan la adopción tengan las herramientas para permanecer juntas y ser exitoso."

Para crear conciencia sobre el Mes de Concientización sobre la Adopción, la Oficina de Servicios para Niños y Familias está lanzando la campaña #BeTheChangeNY. Este esfuerzo tiene como objetivo alentar a los neoyorquinos a que se eduquen sobre la adopción y consideren abrir sus hogares a niños que esperan hogares permanentes.

Para obtener más información sobre cómo ayudar o convertirse en padre adoptivo, llame al 1-800-345-KIDS.