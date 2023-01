Nueva York establece $5.25 millones para apoyar los servicios de prevención de adicciones

NUEVA YORK -- El martes, la gobernadora Kathy Hochul anunció la distribución de $5.25 millones en premios para establecer seis coaliciones de prevención y uso de sustancias en todo el estado de Nueva York.

Los fondos, que serán administrados por la Oficina Estatal de Servicios y Apoyos para la Adicción, permitirán a los beneficiarios concentrar los esfuerzos de prevención en las poblaciones prioritarias. Los destinatarios incluyen negros, indígenas y personas de color; veteranos; adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes con antecedentes de encarcelamiento u otro contacto con el sistema penal-legal.

"La adicción afecta a los neoyorquinos de todos los ámbitos de la vida, y mi administración sigue comprometida con el uso de todas las herramientas a nuestra disposición para ayudar a las personas con dificultades a recibir los servicios de apoyo que necesitan", dijo la gobernadora Hochul. "Esta expansión de los servicios de prevención nos permitirá llegar a más personas necesitadas y asegurarnos de que estamos tomando todas las medidas necesarias para brindar una continuidad completa de atención de adicciones en todo el estado de Nueva York".

Las coaliciones de prevención están diseñadas para involucrar mejor a las comunidades y poblaciones vulnerables y aisladas en el desarrollo e implementación de estrategias de prevención del cambio ambiental.

Estos fondos ayudarán a estas seis nuevas coaliciones, dos en el área de la Ciudad de Nueva York y cuatro en el resto del estado, a desarrollar iniciativas de prevención adaptadas y culturalmente apropiadas para las comunidades y poblaciones específicas a las que sirven.

“Nueva York está en la primera línea de la epidemia de opiáceos, y es por eso que luché tan duro para asegurarme de que los proyectos de ley federales de alivio de COVID-19 incluyeran aumentos históricos para reforzar los servicios de tratamiento, prevención y recuperación”, dijo el senador Chuck Schumer. "Este impulso federal de más de $5 millones brindará a los proveedores de servicios para adicciones desde Long Island hasta el condado de Lewis los recursos que necesitan para seguir salvando vidas y ayudar a las comunidades desatendidas a obtener el apoyo que necesitan".

Los fondos para la expansión se proporcionaron al estado de Nueva York a través de la colaboración con The Research Foundation for Mental Hygiene, Inc. y la Subvención 2022 de la Asociación para el Éxito de SAMHSA.

Cada beneficiario recibirá $175,000 por año durante cinco años, para un total de $875,000.

En la Ciudad de Nueva York, los fondos se distribuirán a

Fundación de Investigación de CUNY en nombre de Lehman College (The Lehman Prevention Collaborative)

RiseSociedad comunitaria de Riseboro (RiseBoro Partnership for Success Prevention Coalition)

El estado de Nueva York ha instituido un enfoque agresivo y multifacético para abordar la epidemia de sobredosis y ha creado un continuo de atención de adicciones líder en el país con servicios completos de prevención, tratamiento, recuperación y reducción de daños.

Esto incluye ampliar el acceso a los servicios tradicionales, incluidos los servicios de crisis; programas de tratamiento para pacientes hospitalizados, ambulatorios y residenciales; medicamentos para tratar la adicción; y servicios móviles de tratamiento y transporte.

Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o cuyos seres queridos están luchando, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea gratuita HOPEline del estado, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, al 1-877-8-HOPENY (1-877-8-HOPENY). 877-846-7369) o enviando un mensaje de texto HOPENY (Código corto 467369).