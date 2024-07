Programa de NJ ofrece alimentos para familias con niños durante el verano: aquí dónde

NUEVA JERSEY -- Estas son buenas noticias para las familias con niños durante este verano.

Community FoodBank of New Jersey, Inc. es uno de los participantes del programa federal que ofrece alimentos de verano gratis a niños de familias de bajos ingresos en esta temporada.

Para recibir comidas gratis, los niños deben cumplir con las pautas de ingresos para comidas a precio reducido en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares.

Los niños que forman parte de hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, (SNAP, por sus siglas en inglés), o beneficios bajo el Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR) o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) reciben los alimento automáticamente.

Es importante destacar que Newark, Paterson, Jersey City y Hackensack, entre otras ciudades de Nueva Jersey, se benefician.

Dónde se distribuirán los alimentos

Para ver la lista de eventos y fechas en las que se distribuirán los alimentos entra al link aquí.

Para más información ir aquí.