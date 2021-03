Encuesta revela que la mayoría de neoyorquinos piensa que Cuomo no debería renunciar

Lo que debes saber Una nueva encuesta de Siena College publicada el lunes reveló que la mayoría de los votantes no creen que el gobernador Andrew Cuomo, quien está bajo investigación luego de múltiples denuncias de acoso sexual, deba renunciar de inmediato.

El lunes, una encuesta de Siena College de Nueva York reveló que la mayoría de los votantes (50 v. 35 por ciento) cree que Cuomo no debería renunciar de inmediato. Mientras que el 48 por ciento, dicen que puede seguir desempeñando eficazmente su trabajo como gobernador en comparación con el 34 por ciento que piensa que no podrá desempeñar su trabajo.

La encuesta, que se realizó entre el 8 y el 12 de marzo, mostró que los votantes (57 por ciento) están satisfechos con la forma en que Cuomo ha abordado las acusaciones. El 32 por ciento no lo están.

“Aunque muchos funcionarios electos, tanto demócratas como republicanos, han pedido la renuncia de Cuomo, por un margen de 50 a 35 por ciento, los votantes de Nueva York dicen que Cuomo no debería renunciar de inmediato. Casi dos tercios de los republicanos dicen que Cuomo debería renunciar, sin embargo, el 61 por ciento de los demócratas y el 46 por ciento de los independientes, una pluralidad, dicen que no debería hacerlo ”, dijo el encuestador de Siena College, Steven Greenberg. “La mayoría de los votantes de la ciudad de Nueva York y una pluralidad de votantes tanto del norte del estado como de los suburbios del norte dicen que no debería renunciar.

"De manera similar, los votantes dicen que a pesar de las investigaciones en curso, Cuomo puede continuar haciendo su trabajo de manera efectiva como gobernador, 48-34 por ciento", dijo Greenberg. "Una gran mayoría de demócratas y una pluralidad de independientes dicen que puede gobernar de manera efectiva, mientras que dos-tercios de los republicanos no están de acuerdo. Los votantes fuera de la ciudad de Nueva York están muy divididos, sin embargo, una gran mayoría de los votantes de la ciudad de Nueva York dicen que puede hacer su trabajo de manera efectiva”.

En general, la encuesta encontró que un tercio de los votantes dice que Cuomo ha cometido acoso sexual, un cuarto dice que no, y la mayoría no está segura.

“Mientras más votantes, el 35 por ciento, dicen que Cuomo ha cometido acoso sexual que aquellos que dicen que no lo ha cometido, el 24 por ciento, la pluralidad de votantes, el 41 por ciento, está indeciso”, dijo Greenberg.

La encuesta de Siena College no sólo se enfocó en las controvertidas acusaciones contra el gobernador. La encuesta también analizó lo que piensan los votantes sobre cómo Cuomo ha manejado la pandemia en curso, y aunque recibió calificaciones positivas, hay una excepción en la que los neoyorquinos no están muy contentos con el gobernador.

Referente a la pandemia, los votantes encuestados aprueban el manejo de la pandemia por parte de Cuomo en un 60 por ciento, en comparación con el 33 por ciento que no aprueba cómo el gobernador ha manejado la pandemia. Estos porcentajes son similares al del mes pasado (61-34 por ciento).

Según la encuesta, los votantes le dieron a Cuomo calificaciones positivas en cuatro aspectos específicos relacionados con la pandemia: comunicación, suministro de información precisa, planes de reapertura y gestión del lanzamiento de la vacuna. Sin embargo, cuando se trata de hacer públicos los datos de muertes en hogares de ancianos relacionados con COVID, el índice de aprobación cambia y el 66 por ciento de votantes le dan a Cuomo una calificación negativa.

En general, Cuomo tiene un índice de favorabilidad del 43-45 por ciento, una reducción significativa del 56-39 por ciento en febrero, según la encuesta. Su índice de desempeño laboral es del 46 al 52 por ciento, que también es inferior al 51 al 47 por ciento del mes anterior. Además, el 34 por ciento de los votantes dice que está preparado para reelegir a Cuomo si se presenta a la reelección el próximo año y el 52 por ciento dice que "preferiría a otra persona"; estos porcentajes son inferiores al 46-45 de febrero.

“La posición de Cuomo con los votantes ha caído claramente en el último mes. Su calificación de favorabilidad y su número de reelegibilidad han bajado 19 puntos netos, mientras que su calificación de desempeño laboral ha bajado 10 puntos netos”, dijo Greenberg. “La caída de Cuomo en las tres calificaciones es en gran parte el resultado de los demócratas. Solo entre los demócratas, su índice de favorabilidad cayó 31 puntos netos y su reelecto cayó 33 puntos netos. De hecho, sólo el 46 por ciento de los demócratas ahora quiere reelegir a Cuomo, en comparación con el 40 por ciento que quiere a otra persona, frente al 65-26 por ciento el mes pasado".