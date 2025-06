Nueva clínica dental móvil ofrece servicios gratuitos en Newark

NUEVA JERSEY -- El miércoles, el alcalde de Newark, Ras J. Baraka, acompañado por la directora de Salud y Bienestar Comunitario, Ketlen Alsbrook, y otros dignatarios, inauguró el nuevo Centro Dental Móvil de la Ciudad de Newark en una conferencia de prensa en la escalinata del Ayuntamiento.

Tras la inauguración, sus profesionales de la salud bucal ofrecieron revisiones dentales gratuitas en el lugar a pacientes residentes sin cita previa.

La nueva unidad dental móvil está diseñada para brindar atención dental integral directamente a las comunidades marginadas de Newark. Equipada para brindar servicios dentales generales, tratamientos de urgencia y atención preventiva, esta unidad móvil representa un gran avance en la reducción de las barreras para la salud bucal.

“La salud dental es fundamental para el bienestar general, así como para disfrutar plenamente de la vida. Sin ella, corremos el riesgo de contraer diversas enfermedades e incluso podríamos sentirnos reacios a compartir nuestra sonrisa. Nadie en Newark merece vivir así”, declaró el alcalde Baraka. “Esta nueva unidad móvil elimina los obstáculos de transporte y de otro tipo que enfrentan muchos de nuestros residentes y demuestra el nivel de creatividad y compasión que nuestra ciudad emplea para cuidar a sus vecinos. ¡Estoy orgulloso de nuestro Departamento de Salud y Bienestar Comunitario y de todos nuestros colaboradores, quienes sin duda han hecho de este día un día para sonreír!”

La unidad dental móvil cuenta con tecnología y equipos de última generación para brindar atención de alta calidad en diversos entornos, como escuelas, centros para personas mayores, centros comunitarios y zonas remotas, donde los consultorios dentales tradicionales pueden no ser fácilmente accesibles. Los dos consultorios, totalmente funcionales, permiten atender simultáneamente a varios pacientes, lo que aumenta la eficiencia y reduce los tiempos de espera.

“El Departamento de Salud de Newark busca constantemente oportunidades para ampliar el acceso a la atención médica y mejorar los resultados de salud de la comunidad a la que servimos. La adquisición de una unidad dental móvil nos permite colaborar con socios comunitarios para organizar e integrar la atención dental en programas y eventos que se llevan a cabo en toda nuestra ciudad”, afirmó la directora Alsbrook. “La salud bucal contribuye a nuestra salud general y debe tener la misma prioridad”.

Los servicios que se ofrecen incluyen limpiezas de rutina, exámenes, empastes, extracciones, tratamiento dental de emergencia y educación preventiva. La unidad está equipada con tecnología avanzada de imágenes y protocolos de esterilización para cumplir con los más altos estándares de seguridad y atención al paciente.

Con un horario basado en citas y la programación de eventos de salud dental en toda la ciudad, el Centro Dental Móvil amplía los servicios que ya ofrece el Centro de Salud Mary Eliza Mahoney del Departamento de Salud y Bienestar Comunitario, ubicado en 110 William Street.

El centro dental físico abre los lunes y miércoles de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., los martes, jueves y viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y el primer y tercer sábado de cada mes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para obtener más información o programar una visita de la unidad dental móvil, comuníquese al (973) 424-4220.