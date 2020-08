Noche Violenta en NYC deja 3 muertos y dos heridos

Los tiroteos en dos de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York dejaron a tres personas muertas durante la noche y varias más heridas, dijo el domingo la policía de Nueva York.

La noche mortal comenzó el sábado alrededor de las 8:45 p.m. en la sección Morrisania del Bronx. La policía dijo que Curtis Holley, de 36 años, de Manhattan, fue encontrado inconsciente e inconsciente con una herida de bala. Horas después, fue declarado muerto en el Hospital Lincoln.

La policía no dio a conocer ninguna información sobre el sospechoso o lo que condujo al tiroteo.

En Long Island City, Queens, la policía dice que Madgey Saleh, de 23 años, fue encontrada con un disparo en el pecho alrededor de las 3 a.m. del domingo. Los oficiales que respondieron encontraron al hombre inconsciente con una herida de bala afuera de una tienda de delicatessen. Fue declarado muerto poco tiempo después en el Hospital Cornell.

No se realizaron arrestos el domingo, según la policía, y no se dio a conocer información sobre sospechosos.

Menos de dos horas después, en Brookville, Queens, los agentes de la policía de Nueva York respondieron a otro tiroteo, pero no encontraron una víctima. Los oficiales determinaron que la víctima, Jonathan Distant, de 25 años, del Bronx, fue trasladado al Hospital de Jamaica en transporte privado.

La policía de Nueva York dijo que Distant fue declarado muerto en el hospital. El domingo no se realizaron arrestos.

Otros dos hombres recibieron disparos en Queens y fueron trasladados al cercano Hospital Elmhurst. La policía dijo que el tiroteo ocurrió alrededor de la 1 a.m. y que pudo haber detenido a un posible sospechoso con un arma de fuego recuperada. Se esperaba que los heridos estuvieran bien.

La violencia nocturna no se reservó solo a la violencia armada. La policía dice que un hombre de 37 años fue cortado en la cabeza en Harlem alrededor de la 1 a.m. y otro hombre fue apuñalado en el abdomen cerca de la Autoridad Portuaria alrededor de las 2 a.m.