NJ Transit al borde de su primera huelga ferroviaria en décadas; fans de Shakira temen caos en MetLife

NUEVA JERSEY -- NJ Transit y un sindicato de ingenieros o maquinistas parecen estar en camino a la primera gran huelga ferroviaria en décadas, que comenzará la madrugada del viernes, incluso mientras ambas partes se reúnen en Washington, D.C., donde se comprometieron a continuar las negociaciones.

Representantes de NJ Transit y la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras fueron convocados a la capital por árbitros federales para intentar presionar a ambas partes a llegar a un acuerdo antes de que cientos de miles de pasajeros se vean afectados por una huelga por primera vez desde 1983.

Aunque tienen varios días para llegar a un acuerdo, los preparativos están en plena marcha.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El lunes, NJ Transit anunció que no prestaría servicio de tren ni autobús al Estadio MetLife para los conciertos de Shakira del jueves y viernes debido a la amenaza de huelga. La noticia podría afectar a cientos, si no miles, de asistentes a los espectáculos, en particular al del jueves, cuyas entradas están agotadas.

El estancamiento salarial amenaza con dejar a 350,000 pasajeros en la estacada, a pesar de los planes de contingencia que prometen autobuses lanzadera desde centros clave como Secaucus Junction y el Centro de Artes PNC. La MTA también ha anunciado planes de reconocimiento mutuo para los clientes del oeste de Hudson.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Si se produce una huelga, podría entrar en vigor a partir de las 00:01 del viernes 16 de mayo y afectaría el servicio de inmediato, según NJ Transit.

La última huelga en NJ Transit fue en 1983 y duró aproximadamente un mes.