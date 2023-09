NJ suspende temporalmente licencia de doctora por explotar mujeres indocumentadas como sirvientas

What to Know A una doctora de Nueva Jersey se le suspendió temporalmente su licencia de medicina después de ser acusada de reclutar, ocultar y explotar ilegalmente a dos mujeres indocumentadas como sirvientas domésticas por bajos salarios mientras les hacía creer que serían arrestadas y deportadas si buscaban a las autoridades, anunciaron el viernes funcionarios e

NUEVA JERSEY -- A una doctora de Nueva Jersey se le suspendió temporalmente su licencia de medicina después de ser acusada de reclutar, ocultar y explotar ilegalmente a dos mujeres indocumentadas como sirvientas domésticas por bajos salarios mientras les hacía creer que serían arrestadas y deportadas si buscaban a las autoridades, anunciaron el viernes funcionarios estatales.

La Dra. Harsha Sahni, que practica reumatología en Colonia, se declaró culpable en febrero de cargos penales federales de conspiración para ocultar y albergar a extranjeros y de presentar una declaración de impuestos falsa en relación con su conducta mientras albergaba a dos mujeres de la India desde 2013 a 2021, dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin.

Sahni supuestamente obligó a una de las mujeres, que vivía en su casa en Tinton Falls, a trabajar 15 horas al día, siete días a la semana. Supuestamente, Sahni no le permitiría recibir un tratamiento de vida o muerte para un aneurisma sin que la mujer encontrara a alguien que cubriera sus tareas diarias en la casa de Sahni.

"La explotación criminal y el total desprecio por el bienestar de las víctimas en este caso conmocionan la conciencia y violan los principios más básicos de la práctica médica", dijo Platkin en un comunicado. "Para proteger al público y la integridad de la profesión médica, estamos asegurando la suspensión temporal de la licencia médica de la Dra. Sahni en espera del resultado de estas acusaciones tan graves en su contra".

Sahni aceptó la suspensión temporal de su licencia el miércoles pasado a la espera del resultado de una acción administrativa que busca revocar su licencia de forma permanente debido a sus condenas penales. La denuncia verificada fue presentada ante la Junta Estatal de Examinadores Médicos el 31 de agosto y alega que "los crímenes de Sahni, y sus acciones al perpetrarlos, violan los estándares profesionales, demuestran una atroz falta de juicio y carácter moral, y son de una naturaleza tal que continuar con su licencia sería inconsistente con la salud, la seguridad y el bienestar del público", dijo la oficina del fiscal general, citando la denuncia presentada ante la junta.

Cuando Sahni se declaró culpable, no sólo admitió que conocía a las mujeres, las acogió y les hizo creer que serían arrestadas y deportadas si interactuaban con las autoridades, sino que también las hizo trabajar como amas de casa con un salario inferior al que habrían ganado si ella hubiera empleado a las mujeres legalmente. Además, Sahni admitió que ordenó a las mujeres que dijeran a los funcionarios de inmigración que eran miembros de su familia y que estaban de turistas por Estados Unidos.

Además, Sahni admitió que no pagó impuestos relacionados con el trabajo de las mujeres y no reveló el trabajo realizado por ellas en su declaración de impuestos sobre la renta personal.

La denuncia verificada y otros documentos relacionados con este caso, alegan que Sahni requería que una de las mujeres que vivía en su casa, identificada en los documentos como Víctima-1, trabajara de 7 a.m. a 10 p.m. por alrededor de $240 a $600 al mes, que Sahni pagaba a la familia de la mujer en la India.

Los fiscales estatales dicen que Sahni también defraudó a varias entidades para brindar atención médica gratuita o a precio reducido a esta mujer, incluso en 2016, cuando Sahni afirmó falsamente que la mujer había sido abusada por su marido para estafar a una organización benéfica contra la violencia para que le proporcionara a la mujer $6,000 en tratamiento dental gratuito.

Los fiscales también alegan que Sahni impidió que esta mujer recibiera tratamiento para un aneurisma cerebral potencialmente mortal al no permitirle ver a un médico cuando sus constantes dolores de cabeza después de un accidente automovilístico en 2014 empeoraron, y en su lugar tratar los fuertes dolores de cabeza con Tylenol y otros analgésicos hasta 2021. Cuando Sahni finalmente llevó a la mujer a una sala de emergencias, supuestamente se presentó falsamente como su hermana y actuó como su traductora, dado que la mujer no sabía leer, hablar ni escribir en inglés.

Después de una tomografía computarizada, los médicos revelaron un aneurisma intacto en su cerebro y recomendaron una cirugía inmediata porque no hacerlo podría provocar su muerte, dicen los fiscales, y agregaron que Sahni en cambio alentó a la mujer a abandonar el hospital en contra del consejo médico y una vez en casa la exigió trabajar el resto de la tarde.

Al día siguiente, Sahni supuestamente llevó a la Víctima-1 a un examen de seguimiento en el Instituto de Neurociencia del Centro Médico Universitario JFK, donde los neurocirujanos dijeron que debido al tamaño del aneurisma había una probabilidad de 1 entre 5 de que se rompiera y que la mujer podría morir. Posteriormente, Sahni recibió una carta de consulta neurológica con el estado médico de la mujer detallando el riesgo de "alta mortalidad" si el aneurisma no era tratado, dicen los fiscales.

Según la oficina del fiscal general del estado, a pesar de estos hallazgos, Sahni supuestamente continuó aconsejando a la mujer que no se sometiera a la cirugía mientras la obligaba a completar su carga de trabajo doméstico. Después de hablar con miembros de su familia en India, la mujer dijo que quería seguir adelante con la cirugía, pero Sahni supuestamente le dijo que no podía someterse a la cirugía hasta que encontrara un reemplazo para cubrir sus tareas diarias en la casa de Sahni. Según el Estado, no hay evidencia en el historial médico de la Víctima-1 de que Sahni la llevara a recibir tratamiento o programó la cirugía antes de que las fuerzas del orden sacaran a la mujer de la casa de Sahni.

La sentencia penal de Sahni está programada para el 5 de octubre. Ella enfrenta hasta 30 meses de prisión federal. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Sahni pagará a las víctimas un total combinado de $642,212 y pagará hasta $200,000 para el tratamiento del aneurisma cerebral de una de sus víctimas, dijo el fiscal general del estado. Sahni también pagará restitución al IRS.

La información del abogado de Sahni no estuvo disponible de inmediato.