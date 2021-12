NJ supera los 20.000 nuevos casos de COVID-19 en un día, las hospitalizaciones aumentan un 10%

NEW JERSEY #COVID19 UPDATE:

➡️20,483 new positive PCR tests

➡️1,288,136 total positive PCR tests

➡️6,590 new positive antigen tests

➡️207,218 total positive antigen tests

➡️50 new confirmed deaths

➡️26,118 total confirmed deaths

➡️2,849 probable deaths

