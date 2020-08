Niños irrumpen granja de NJ para después abusar de los animales

NUEVA JERSEY — Una granja de animales en Nueva Jersey está en la busca de unos niños que irrumpieron en su terreno en la noche y comenzaron a abusar de los animales de granja.

Mediante un post en facebook, Abma's Farm en Wyckoff, Nueva Jersey mostro su indignación ante enterarse que unos niños irrumpieron en su granja y procedieron a abusar de los animales mientras estos descansaban.

"Abrieron las puertas y montaron nuestros burros miniatura, que no deberían soportar tanto peso. Una niño grabó un video en snapchat de otra persona montando nuestro burro miniatura y aplicó el geofiltro Abma's Farm", dice el post.

Después de que una persona preocupada nos alertara sobre la publicación de Snapchat, atrapamos a otros dos intrusos robando; cuando llamamos a la policía, los dos huyeron de la escena.

"Esta es nuestra casa. En segundo lugar, desde el punto de vista de la seguridad humana, ingresar a los corrales de animales sin adiestramiento de animales es peligroso. Los animales pueden patear, levantarse y pisotearlo. En la oscuridad, puede pasar cualquier cosa", lee la publicación.

Los dueños de la granja dicen esta no es la primera vez que personas ingresan ilegalmente a las granjas y que no es la primera vez que pasa esto en estos corrales en particular.

Los corrales de la granja estarán cerrados el 24 de agosto, para permitir que un veterinario examine el bienestar y la salud de todos los animales.