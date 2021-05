Niño de 3 años con síndrome de Down sobrevive a estrepitosa caída desde un quinto piso en Nueva York

NUEVA YORK - Un niño hispano de apenas 3 años sobrevivió milagrosamente después de sufrir una estrepitosa caída desde un quinto piso en un apartamento de El Bronx, según las autoridades.

El toldo de una tienda probablemente salvó la vida del pequeño, según testigos.

Un video de vigilancia del aterrador incidente del miércoles muestra que el toldo, que era lo único entre el pequeño José y la acera; este tembló cuando el menor cayó encima. Después de caer, se ve en un video tratando de levantarse, aparentemente sin estar seguro de lo que acaba de pasar.

Se ve a los vecinos rodeando al niño rápidamente, con un hombre cargándolo en sus brazos.

El niño, que tiene síndrome de Down, estaba en casa con su madre, su hermana y su tía en el momento de la caída. Dijeron que por lo general se enfocan en él, pero no se habían dado cuenta de que no estaba; mientras tanto, José había empujado un trozo de cartón que separaba el aire acondicionado de la ventana.

Después de la caída, su tía bajó a verlo y le explicó en español que "solo nos miraba sorprendido. No lloraba, parecía asustado como si se preguntara qué estaba pasando".

La madre de José estaba demasiado aterrorizada para salir inicialmente, asumiendo que su hijo había muerto. La policía dijo que sobrevivió a la aterradora caída con solo un fémur roto.

El superintendente del edificio le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que el cartón y la unidad de aire acondicionado fueron retirados más tarde. Dijo que se volvió a colocar un protector de ventana, después de que lo hubieran quitado para instalar el aire acondicionado.

"Es un poco difícil ver que algo así suceda", dijo Héctor Nazario, dueño de una oficina de preparación de impuestos justo donde se desarrolló la escena. "Es un milagro que el niño todavía esté vivo, y podría haber sido peor".

La familia dijo que José tendrá que permanecer en el hospital durante un mes para asegurarse de que su pierna sane correctamente.

La policía está clasificando el incidente como un accidente, sin criminalidad involucrada y sin cargos.