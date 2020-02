Niño de 10 años muere atropellado por bus escolar en Brooklyn

Un niño de 10 años perdió la vida tras ser atropellado por un autobús escolar cuando cruzaba una calle de Brooklyn la madrugada del martes, según la policía.

El niño, que no ha sido identificado, fue atropellado por el autobús cuando giró en Crescent Street, cerca de Wortman Avenue, en el sector de East New York alrededor de las 6:30 a.m. Murió en un hospital poco tiempo después.

No se han hecho arrestos. El autobús permaneció en la escena; no estaba claro a dónde se dirigía o si había alguien a bordo aparte del conductor en el momento del accidente. Hay una escuela pública a una cuadra de la escena.

Al menos tres personas, posiblemente miembros de la familia del niño, parecían extremadamente angustiados en la escena. Un hombre se cubrió el rostro con las manos en un momento dado cuando los oficiales hablaron con ellos.

El operador del autobús, Quality Trans Corp, no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

Las autoridades dicen que unainvestigación está en curso.