Newark acusa a NYC de “exportar” a desamparados

NUEVA YORK – La ciudad más grande del Estado Jardín ha llevado ante los tribunales al alcalde Bill de Blasio y su administración para que responda sobre un programa que reubica a los desamparados de la ciudad de Nueva York en Newark, pero sin proveerles condiciones dignas de vida. La denuncia señala que los necesitados terminan en viviendas deterioradas e infestadas de plagas.

El programa de asistencia especial única (SOTA, por sus siglas en inglés), que es administrado por el Departamento de Servicios para Desamparados (DHS), promulgado en 2017, reubica a las familias desamparadas de la Gran Manzana en las ciudades a lo largo de toda la nación y les promete el pago de un año de alquiler por adelantado.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, según la demanda de Newark, a la ciudad receptora no se le informa sobre la reubicación de los beneficiados de SOTA que provienen de la Gran Manzana.

El Gobierno de Newark señala que al menos 1, 200 familias que recibieron beneficios de SOTA fueron reubicadas en su territorio.

La demanda, que se presentó el lunes en un tribunal federal, dicta que la ciudad de Nueva York viola las reglas de comercio interestatal al obligar a las familias a firmar contratos de arrendamiento de apartamentos inhabitados y, a veces, ilegales. La denuncia nombra a De Blasio y a Steven Banks, comisionado del Departamento de Servicios Sociales (HRA, por sus siglas en inglés).

Aunque Newark afirma que ha identificado unos cientos de beneficiados de SOTA que fueron obligados mudarse de forma ilegal, la demanda señala que Nueva York se niega a revelar las identidades de todos los destinatarios.

La administración del alcalde Ras Baraka se enteró del “esquema de migración forzada" cuando los desamparados acudieron a las agencia de asistencia social no solo para quejarse y denunciar, sino también para pedir ayuda financiera.

Unos de los casos que cita la demanda es el de una mujer que afirmó haber sido presionada para abandonar un refugio para desamparados en Nueva York. La denunciante declaró que un trabajador social le informó que "se había quedado más tiempo de lo permitido" y que le dio 10 minutos para inspeccionar un apartamento y firmar un contrato de arrendamiento en línea, según los documentos de la corte.

Según la queja, el apartamento tenía graves problemas de infraestructura. El techo del baño colapsó, no había calefacción, el inodoro no funcionaba, había una infestación de cucarachas y roedores y las inundaciones eran frecuentes debido a las tuberías rotas. Cuando el propietario declinó hacer las reparaciones, la mujer se quejó con los funcionarios de Newark. Una inspección constató la denuncia, de acuerdo con la parte denunciante.

Otro caso que cita la demanda es el de una madre de tres hijos hospedada en un refugio para familias desamparadas que notificó al personal que deseaba quedarse en la ciudad de Nueva York; sin embargo, se le informó que sus vales de vivienda eran suficientes para cubrir el alquiler.

Fue entonces cuando la llevaron a recorrer las casas de Nueva Jersey, su primera vez en el estado. La madre dijo que la presionaron para que eligiera uno de los apartamentos, según la denuncia.

Al mudarse, la madre y sus tres hijos descubrieron que el apartamento no tenía energía eléctrica, ni calefacción. Como sus llamadas al DHS no fueron respondidas, según la denuncia, acudió a la compañía de servicios públicos. Allí el personal le informó que su apartamento ni siquiera tenía un medidor.

“Newark no culpa a las víctimas de las acciones de los acusados. Newark es una comunidad que acoge y que reconoce las dificultades asociadas con la falta de vivienda. Newark está dispuesta a trabajar con todos los funcionarios locales y estatales, ya sean de Nueva Jersey o Nueva York, para buscar soluciones inteligentes y pragmáticas a los problemas que enfrentan las personas indigentes”, se lee en un comunicado de prensa.

“(El programa SOTA) obliga a un grupo vulnerable a mudarse a una vivienda inhabitable y, a veces, ilegal, lo que podría ponerlos en peligro”, añade. “Los que les importa a los demandados es que una vez que se cobra el cheque de alquiler de todo el año, los beneficiarios de SOTA ya no son su preocupación".

Newark inició el trámite de una orden de restricción temporal contra la ciudad de Nueva York para evitar que SOTA se continúe implementando. La demanda también solicita una lista de todas las familias reubicadas en Newark y las cantidades pagadas por adelantado a los propietarios. Además, exige un fondo financiero para ayudar a las familias que desean permanecer en Newark.

“Frente a una crisis regional de vivienda, la ciudad de Newark ha sacado una página del libro de jugadas de Trump y ha construido un muro para identificar y eludir a las familias que buscan vivienda. Esto es incorrecto, hipócrita y equivale a una discriminación basada en los ingresos. Continuaremos luchando para garantizar que las familias tengan derecho a una vivienda estable y segura”, dijo en un comunicado a Avery Cohen, subsecretaria de la oficina de De Blasio.

El lunes, durante el programa "Inside City Hall", el mandatario se refirió al asunto.

"Estos son seres humanos a los que intentamos ayudar para que no continúen en la calle o en un refugio y tengan una vida mejor", dijo. "No es solo un problema de la ciudad de Nueva York, no es solo un problema de Newark, es un problema regional y un problema de los Estados Unidos, por lo que deberíamos tratar de trabajar juntos en esto".