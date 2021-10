Neurólogo enfrenta cargos federales por supuestas agresiones sexuales contra pacientes

Lo que debes saber Un neurólogo que ya enfrenta cargos por violar a pacientes en Nueva York y Nueva Jersey fue arrestado el miércoles bajo nuevos cargos federales alegando que era un abusador sexual en serie de mujeres que acudieron a él en busca de ayuda con un dolor crónico debilitante.

Una acusación formal dijo que el Dr. Ricardo Cruciani, que se especializó en síndromes de dolor raros, abusó de varias pacientes durante 15 años en sus oficinas en la ciudad de Nueva York, Filadelfia y Hopewell, Nueva Jersey.

La acusación formal describió al médico, ahora de 63 años, preparando a las pacientes que dependían de él para la atención y las recetas de opioides adictivos, convirtiendo los masajes y abrazos en ataques físicos gradualmente más invasivos y demandas sexuales.

NUEVA YORK -- Un neurólogo que ya enfrenta cargos por violar a pacientes en Nueva York y Nueva Jersey fue arrestado el miércoles bajo nuevos cargos federales alegando que era un abusador sexual en serie de mujeres que acudieron a él en busca de ayuda con un dolor crónico debilitante.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Una acusación formal dijo que el Dr. Ricardo Cruciani, que se especializó en síndromes de dolor raros, abusó de varias pacientes durante 15 años en sus oficinas en la ciudad de Nueva York, Filadelfia y Hopewell, Nueva Jersey.

La acusación formal describió al médico, ahora de 63 años, preparando a las pacientes que dependían de él para la atención y las recetas de opioides adictivos, convirtiendo los masajes y abrazos en ataques físicos gradualmente más invasivos y demandas sexuales.

Si ciertas víctimas se negaban a participar en actos sexuales, él tomaba represalias remitiéndolas a otro proveedor médico que no prescribiría las mismas combinaciones o cantidades de narcóticos, según la acusación.

"El supuesto patrón de abuso en este caso es indignante", dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado de prensa. “Los médicos como el acusado prestan juramento de no hacer daño. Es difícil imaginar una conducta más anatema a ese juramento que explotar la vulnerabilidad de los pacientes para abusar sexualmente de ellos".

Un abogado de Cruciani no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios. Cruciani, quien vive en Wynnewood, Pensilvania, fue arrestado el miércoles por la mañana en Pocono Pines, Pensilvania, e hizo una comparecencia inicial el miércoles ante un juez magistrado. Estaba programado para ser procesado el jueves.

Está bajo varias condiciones, incluida la detención domiciliaria con control de ubicación, la entrega de documentos de viaje y una fianza de 2 millones de dólares.

Los cargos federales siguen a años de quejas públicas por parte de los acusadores de Cruciani de que las autoridades en algunos lugares no estaban tomando en serio sus delitos, particularmente en Filadelfia, donde se declaró culpable de delitos relativamente menores que involucran a siete pacientes.

El abogado Jeff Fritz, que representa a las acusadoras en las demandas contra Cruciani, emitió declaraciones de dos acusadoras: Hillary Tullin y Tanisha Johnson.

Tullin, quien vio a Cruciani durante años y dijo que fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones, dijo que estaba "profundamente agradecida" con los fiscales federales, quienes dijo que "escucharon a las víctimas y se negaron a mirar para otro lado como lo han hecho muchos otros en este caso". "

“Anhelaba el día en que se le hiciera responsable de estos atroces crímenes”, dijo Tullin. “Han pasado casi cuatro años desde que se presentaron cargos estatales en su contra, pero no hay una fecha de juicio a la vista. Ha sido un infierno en vida".

Johnson calificó los cargos federales como un alivio, pero dijo que los hospitales que emplearon a Cruciani son "igualmente, si no más, responsables que él".

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que otorguen permiso, como lo han hecho Tullin y Johnson.

Cruciani fue acusado de cinco cargos de tentar e inducir a personas a viajar entre estados para participar en actividades sexuales ilegales. Cada cargo conlleva una posible sentencia de hasta 20 años de prisión.

El neurólogo capacitado en universidades prestigiosas del Ivy League quedó libre con una fianza de $1 millón establecida en casos penales estatales pendientes en Nueva York y Nueva Jersey.

Los fiscales de Manhattan lo acusaron en mayo de 2018 de 35 delitos graves, incluyendo violación y abuso sexual agravado. Los casos han enfrentado una serie de aplazamientos y retrasos. Su próxima comparecencia ante el tribunal en Manhattan estaba programada para el 9 de diciembre.

Según la acusación federal, Cruciani se reunía con las víctimas a solas en una sala de examen, a veces detrás de una puerta cerrada, en habitaciones de hospital, en un hotel o en un apartamento.

En ocasiones, realizó supuestos exámenes de los senos y exámenes vaginales de ciertas víctimas a pesar de que no era un obstetra ni un ginecólogo en ejercicio, según la acusación.