¿Nadie aguanta el candelazo en Nueva York? Ni siquiera figura en los 100 mejores lugares para vivir: Estudio

NUEVA YORK - Una nueva lista anual publicada por U.S. News & World Report esta semana identifica las mejores áreas metropolitanas de Estados Unidos para vivir en 2022-23, y ningún lugar en la ciudad de Nueva York se ubicó entre los 100 lugares más deseables, encontró el estudio.

U.S. News analizó las 150 áreas metropolitanas más pobladas del país en una variedad de factores para evaluar cuatro índices clave (mercado laboral, valor, calidad de vida y deseabilidad) en una escala ponderada para determinar los "mejores" lugares para vivir el próximo año.

Solo seis áreas "metropolitanas" de los tres estados se ubicaron entre las 100 principales, y solo una se ubicó entre las 30 principales: Albany en el puesto 21. La ciudad capital de Nueva York fue ayudada en la clasificación por puntajes altos en calidad de vida y valor de índices. Conoce más sobre la metodología aquí.

¿Cuáles son los otros lugares locales que aparecen en la lista más reciente de U.S. News? Syracuse ocupó el puesto 38, impulsada principalmente por su índice de alto valor. El siguiente fue Rochester (No. 42), seguido de Buffalo (No. 45), Hartford de Connecticut (No. 47) y Trenton de Nueva Jersey (No. 86). (La ciudad de Nueva York está en el número 120, para aquellos que se preguntaban).

Un índice de bajo valor, lo cual no es de extrañar, dado que los precios inmobiliarios se han disparado mientras la violencia armada está en su punto más alto en 25 años, y una alta tasa de migración neta hizo descender la clasificación de los cinco condados.

Cada índice considera una serie de factores: tasa de desempleo y salario promedio por trabajo, tasa de ingreso promedio anual combinada y costo de vivienda anual combinado por valor y una encuesta pública de conveniencia. El índice de calidad de vida, el de mayor ponderación del grupo (32.5%), también es el más completo, considerando en su evaluación las tasas de criminalidad, el acceso a la atención médica, la educación, el bienestar, la calidad del aire y el tiempo de viaje.

La migración neta también se tiene en cuenta, aunque importa mucho menos (5%) en la escala que otras métricas de U.S. News. Después de la calidad de vida, el índice de valor tiene el mayor peso en el ranking 2022-23 (25 %), seguido del mercado de trabajo (20 %) y los índices de deseabilidad (17.5 %).

Entonces, ¿qué áreas metropolitanas son las mejores para vivir en los Estados Unidos? Huntsville, Alabama, obtuvo los máximos honores, principalmente gracias a las altas clasificaciones en los índices de valor y mercado laboral.

Colorado Springs, Colorado, elogiado por su conveniencia, ocupó el segundo lugar, con Green Bay, Wisconsin, Boulder, Colorado y San José, California, completando los cinco primeros. Vea la clasificación completa de los "Mejores lugares para vivir" de U.S. News & World Report aquí.