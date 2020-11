Murphy nombra a directora del panel para la legalización de la marihuana

Lo que debes saber El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, nombró el viernes a su abogada asociada para dirigir la comisión que supervisará el nuevo mercado de marihuana recreativa del estado.

NUEVA JERSEY -- El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, nombró el viernes a su abogada asociada para dirigir la comisión que supervisará el nuevo mercado de marihuana recreativa del estado.

Dianna Houenou, quien se desempeña como asesora legal de la administración de Murphy, presidirá la Comisión Reguladora del Cannabis. Antes de trabajar en la administración de Murphy, Houenou fue asesor de políticas en la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (o ACLU por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey.

“Dianna ha sido una voz crítica para la justicia social y la equidad en mi equipo durante el último año y medio después de pasar varios años trabajando en la lucha para legalizar la marihuana con la ACLU”, dijo Murphy en un comunicado. "Su compromiso de hacer lo correcto y de no dejar a nadie atrás ha impulsado nuestra agenda de reforma de la justicia penal, y me enorgullece enormemente que continúe con ese compromiso como presidenta de la Comisión Reguladora del Cannabis".

Mientras tanto, Houenou dijo que se sintió honrada por haber sido nombrada para su nuevo cargo mientras Nueva Jersey se convierte en "un líder en el avance de la justicia social y racial".

"Desde promover la inclusión en los titulares de permisos hasta hacer inversiones afirmativas en el futuro de nuestras comunidades de color, Nueva Jersey está preparada para marcar su posición como líder en el avance de la justicia social y racial," dijo Houenou." Las oportunidades de equidad que se avecinan son ilimitadas, y Espero aprovecharlos en beneficio de las comunidades de Nueva Jersey que han sido desproporcionadamente dañadas por políticas anteriores fallidas".

Además, Murphy también nombró a Krista Nash como miembro de la Comisión, por recomendación del presidente del Senado, Steve Sweeney.

Nash es un defensora de la justicia social desde hace mucho tiempo. Actualmente se desempeña como Directora de Programa del programa PROMISE en Volunteers of America Delaware Valley. Anteriormente se desempeñó como mentora en Oaks Integrate Care and Transitions for Youth. Además, se desempeña en el grupo de trabajo de concienciación sobre adicciones del condado de Camden.

El Estado Jardín se convierte en el duodécimo estado en aprobar la legalización del cannabis, aunque aún hay una gran camino para concretar el mercado en el estado.

Murphy, un demócrata, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa en Trenton. Se produce pocos días después de que los votantes de Nueva Jersey aprobaron una enmienda constitucional que legaliza la marihuana recreativa para personas mayores de 21 años. La enmienda entra en vigencia a principios del próximo año y pide a los reguladores estatales que establezcan un mercado para la venta legal de la droga.

No está claro cuándo la marihuana estará lista para llegar a las tiendas minoristas del estado. Los defensores de la legalización dijeron que lo más pronto que esperan que suceda será hacia fines de 2021.

La Legislatura liderada por los demócratas y Murphy primero deben promulgar una legislación que establezca el mercado.

