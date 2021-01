Mujer de NJ es víctima de presuntos insultos racistas

NUEVA JERSEY - Una mujer reportó que fue el blanco de una diatriba racista después de que, presuntamente, intervino en nombre de un cartero que estaba siendo reprendido por una mujer de Nueva Jersey enojada por la hora que el correo estaba siendo entregado.

El aluvión de insultos raciales e improperios lanzados a Tameka Bordeaux a principios de semana fueron grabados en un video, y ella dice que todavía está tratando de procesar lo que sucedió.

"(Yo) trato de calmarla, decirle que no puede hacer nada", dijo Bordeaux sobre el inicio del incidente. "Inmediatamente cuando dije eso, ella comenzó a lanzar cada palabra con 'N' que puedas imaginar. Y desde allí eso se convirtió en un viaje de insultos de cinco cuadras".

La residente de Bayonne dijo que la mujer airada la siguió hasta el final. Algunos de los que presenciaron el acoso intentaron intervenir, y un hombre afirmó que le dijo a la mujer que dejara a Burdeos en paz y que volviera a lo que estaba haciendo.

Otra mujer tuvo más éxito al conseguir que la mujer dejara en paz a Burdeos.

"No le hables así a la gente", dijo la buena samaritana.

Bordeaux dijo que está agradecida con quienes la ayudaron y agradecida de haber podido mantener su propia moderación.

"Si ves a alguien siendo tratado así, di algo", dijo. "Si de cada 100 personas, hago que la gente no golpee a alguien en la cara y responda como lo hice, entonces logré algo".

Bordeaux informó el incidente al Departamento de Policía de Bayonne. La asambleísta estatal Angela McKnight dijo que no había duda de que se trataba de un crimen de odio, incluso si la mujer a la que se vio insultando con un lenguaje racista tenía problemas de salud mental, como algunos han sugerido.

"El racismo no es un problema mental, son dos cosas separadas y esto es un crimen de odio", dijo McKnight.

No estaba claro de inmediato quién era la mujer, por lo que nuestra cadena hermana NBC New York no pudo comunicarse con ella para hacer comentarios.

La Policía de Bayonne dijo que está investigando, pero no especificó si está investigando el asunto como un crimen de odio.