Muere el productor de Broadway Roger Berlind a sus 90 años

Roger Berlind, productor de más de 100 obras de teatro y musicales de Broadway y ganador de 25 premios Tony, falleció a los 90 años.

Berlind murió el 18 de diciembre en su casa en Montana. Su familia dijo que falleció por un paro cardiopulmonar, informó el periódico The New York Times.

Berlind, oriundo de Brooklyn, disfrutó de una carrera de cuatro décadas que impulsó el éxito de actores como Glenn Close y Jeremy Irons.

Sin embargo, Berlind no nació en el teatro. A pesar de sus aspiraciones juveniles como compositor, encontró trabajo en Wall Street y se convirtió en socio de corretaje antes de la muerte de su esposa y tres de sus cuatro hijos en un accidente aéreo en junio de 1975 en la Ciudad de Nueva York que cambió la trayectoria de su vida.

Le dijo al Times en 1998 que construir un negocio y ganar dinero ya no tenía sentido para él.

Finalmente, se dirigió a Broadway, redefiniéndose a sí mismo a través de una nueva carrera.

Brook Berlind, su segunda esposa, definió el cambio en términos escénicos.

"Su vida quedó completamente bifurcada por el accidente", dijo. “Hubo el Acto I y el Acto II. No creo que muchas otras personas pudieran haber tenido tanto éxito después de semejante catástrofe."

Su producción debut en 1976 de "Rex", un musical de Richard Rodgers sobre Enrique VIII, fue criticada por un crítico de teatro del Times. Su último espectáculo, un premio Tony llevado al escenario por varios productores, fue la reposición en 2019 de “Oklahoma” de Rodgers y Hammerstein.

Otros programas incluyeron la producción original de 1980 de "Amadeus", que ganó un Tony a la mejor obra, y "Sophjected Ladies", un musical de 1981 con una carrera de dos años con música de Duke Ellington.

Los avivamientos repletos de estrellas incluyeron "Death of a Salesman" en 2012 con Philip Seymour Hoffman y "Hello Dolly" en 2017 con Bette Midler.

A lo largo de su carrera, Berlind tomó los fracasos con calma con los éxitos, encontrando valor en algunas producciones perdedoras.

"Sé que no vale la pena económicamente", dijo a The Times en 1998. "Pero me encanta el teatro".

Berlind exhibió su propio estilo para lo dramático después del ataque del 11 de septiembre cuando tomó en serio el aliento de Broadway del entonces alcalde Rudolph Giuliani y apareció en el escenario el 23 de septiembre después de la conclusión de lo que estaba programado para ser la última actuación de "Kiss Me, Kate".

"El espectáculo continuará", declaró a una audiencia emocionada, extendiendo una ejecución de dos años durante tres meses a pesar de la disminución de las ventas.

Los sobrevivientes incluyen a su esposa e hijo, dos nietas y un hermano.