“Moulin Rouge! The Musical” se lleva 10 premios Tony

NUEVA YORK - "Moulin Rouge! The Musical ”, una adaptación de la máquina de discos de la hiperactiva película de 2001 de Baz Luhrmann, ganó el domingo en la noche la corona por mejor musical en los Premios Tony en una ceremonia donde se recordaron los espectáculos de Broadway cerrados por el COVID-19, a aquellos que partieron y se vio la esperanza de dar la bienvenida a nuevas audiencias.

Este musical ganador que trata sobre lo que sucede en un club nocturno parisino de principios de siglo, actualizado con melodías como "Single Ladies" y "Firework" junto con el gran éxito "Lady Marmalade", ganó 10 premios Tonys. El récord es de 12, que fue ganado por "The Producers".

La productora Carmen Pavlovic tocó una nota filosófica en su discurso de aceptación, al compartir el premio con todos las producciones que tuvieron problemas en los últimos 18 meses de cierre.

“Me resulta un poco extraño hablar de una producción como el mejor musical. Siento que cada producción de la temporada pasada merece ser considerado el mejor musical”, dijo. “Los espectáculos que abrieron, los que cerraron para no volver, los que casi abrieron. Y, por supuesto, los que se detuvieron y tienen la suerte de renacer, el mejor musical son todos esos".

"The Inheritance" de Matthew Lopez fue nombrada la mejor obra nueva y ganó otros tres premios, y "A Soldier’s Play" de Charles Fuller ganó el premio a la mejor obra de teatro y un premio a la actuación.

La historia de dos partes y siete horas de López utiliza "Howards End" como punto de partida para una obra que analiza la vida gay a principios del siglo XXI. También obtuvo victorias para Andrew Burnap como mejor actor en una obra de teatro, Stephen Daldry como mejor director y Lois Smith como mejor interpretación de una actriz en un papel destacado en una obra de teatro.

Thomas Kirdahy, un productor, dedicó el premio a su difunto esposo, el dramaturgo Terrence McNally. López, el primer escritor latino en ganar en la categoría, instó a que se produzcan más obras de la comunidad latina. “Tenemos tantas historias dentro de nosotros que ansían salir a la luz. Permítanos contarle nuestras historias ”, dijo.

La transmisión retrasada por la pandemia comenzó con una actuación enérgica de "You Can’t Stop the Beat" de los miembros del elenco original de Broadway de "Hairspray!". Ali Stroker cantó "What I Did for Love" de "A Chorus Line". Jennifer Holliday también subió al escenario para ofrecer una interpretación inolvidable de "Y te estoy diciendo que no voy" del musical "Dreamgirls".

Los cantantes actuaron para una audiencia que usaba mascarillas y que estaba agradecida en el teatro Winter Garden. La presentadora Audra McDonald recibió una gran ovación cuando subió al escenario. "No puedes detener el ritmo. ¡El corazón de la Ciudad de Nueva York!"

"¡Moulin Rouge! The Musical ”ganó por diseño escénico, vestuario, iluminación, diseño de sonido, orquestaciones y un Tony como actor destacado para el favorito de Broadway, Danny Burstein. Sonya Tayeh ganó por coreografía en su debut en Broadway, y Alex Timbers ganó el trofeo a la mejor dirección de un musical.

Sin sorpresa para nadie, Aaron Tveit ganó el premio al mejor actor principal en el musical por "“Moulin Rouge! The Musical." Eso es porque fue la única persona nominada en la categoría. Agradeció a una larga lista de personas, incluidos sus padres, hermano, agentes, gerente y el elenco y el equipo. "Somos tan privilegiados de poder hacer esto", dijo con lágrimas en los ojos. "Porque lo que hacemos cambia la vida de las personas".

Burstein, quien ganó por actor destacado en un musical y no había ganado seis veces antes, agradeció a la comunidad de Broadway por apoyarlo después de la muerte el año pasado de su esposa, Rebecca Luker. "Estuviste ahí para nosotros, ya sea que enviaste una nota o tu amor, enviaste tus oraciones, enviaste bagels, significó mucho para nosotros y es algo que nunca olvidaré".

David Alan Grier ganó el premio a actor destacado en una obra de teatro por su papel en "A Soldier's Play", que analiza el arraigado racismo entre negros y blancos, así como las divisiones internas en la comunidad militar negra durante la Segunda Guerra Mundial. “Para mis otros nominados: Tough bananas, gané”, dijo. En el escenario, el director, Kenny Leon recitó los nombres de Breonna Taylor y George Floyd, asesinados por la policía. "Nunca jamás te olvidaremos".

Adrienne Warren ganó el Tony a la mejor actriz principal en un musical por su interpretación eléctrica como Tina Turner en "Tina - The Tina Turner Musical". Warren fue considerado la favorita gracias a convertirse en una bola de fuego de energía y euforia de una sola mujer. Dedicó la victoria a tres miembros de la familia que perdió mientras interpretaba a Turner, y agradeció a la propia Turner.

Mary-Louise Parker ganó su segundo premio Tony a la mejor actriz principal, por interpretar a una profesora de Yale que atesora la gran literatura pero que no ha dejado espacio en su vida para alguien con quien compartir ese amor en "The Sound Inside". Agradeció a su perro, a quien paseaba bajo la lluvia, cuando se topó con Mandy Greenfield del Festival de Teatro de Williamstown, quien le contó sobre la obra.

Burnap hizo su debut en Broadway en "The Inheritance". Agradeció a su madre y a la Universidad de Rhode Island y bromeó diciendo que se sentía agradecido porque "pude actuar durante siete horas".

El aleccionador musical "Jagged Little Pill", que se basa en el gran álbum de Alanis Morissette de 1995 para contar la historia de una familia estadounidense que se sale de control, llegó a la noche con 15 nominaciones al Tony. Se fue con premios al mejor libro, y Lauren Patten ganó el premio a la mejor actriz destacada en un musical.

“A Christmas Carol” se llevó cinco premios técnicos: diseño escénico de una obra de teatro, vestuario, iluminación, diseño de sonido y partitura. Pero nadie de la producción estuvo presente para aceptar ninguno de los premios.

“Slave Play”, el innovador y vigorizante trabajo de Jeremy O. Harris que mezcla raza, sexo, deseos tabú y clase, obtuvo una docena de nominaciones, lo que la convierte en la obra más nominada en la historia de los Tony. Pero no ganó nada.

El espectáculo del domingo se amplió de sus típicas tres horas a cuatro, con McDonald repartiendo a Tonys durante las primeras dos horas y Leslie Odom Jr. presentando una celebración de "Broadway’s Back!" con las actuaciones de los tres principales musicales.

El especial en vivo también incluyó a David Byrne y el elenco de "American Utopia" interpretando "Burning Down the House" ante una multitud de pie que apluadía. Byrne les dijo que tal vez no recordaran cómo bailar después de tanto tiempo, pero que podían intentarlo.

John Legend y el elenco de "Ain’t Too Proud" interpretaron "My Girl" y "Ain’t Too Proud to Beg" y Josh Groban y Odom Jr. cantaron "Beautiful City" de "Godspell", dedicándola a los educadores. Y Ben Platt y Anika Noni Rose cantaron "Move On" de "Sunday in the Park with George". Idina Menzel y Kristin Chenoweth se reunieron para la canción "Wicked" "For Good".

Los miembros de la realeza de Broadway, Norm Lewis, Kelli O’Hara y Brian Stokes Mitchell, lamentaron la lista de los fallecidos, que incluía a iconos como McNally, Harold Prince y Larry Kramer.

Las nominaciones de esta temporada se obtuvieron de solo 18 obras de teatro y musicales que cumplieron los criterios de la temporada 2019-2020, una fracción de los 34 programas de la temporada anterior. Durante la mayoría de los años, hay 26 categorías competitivas. Este año hay 25 con varios agotados.

La última ceremonia de los premios Tony se llevó a cabo en 2019. El virus obligó a los teatros de Broadway a cerrar abruptamente el 12 de marzo de 2020, lo que aniquiló todos los espectáculos y la temporada de primavera. Varios han reiniciado, incluidos los llamados tres grandes de "Wicked", "Hamilton" y "The Lion King".

La escritora nacional de AP Jocelyn Noveck contribuyó a este informe.

El escritor de entretenimiento Mark Kennedy está en http://twitter.com/KennedyTwits.