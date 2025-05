Un hombre cae y muere al intentar escapar de un edificio en llamas en Brooklyn

NUEVA YORK -- Un hombre murió al caer tras un fallo en una escalera de rescate mientras los bomberos intentaban rescatarlo de un edificio en llamas en Brooklyn, lo que dio inicio a una investigación.

Vecinos informaron que Ashiq Hussain, de 53 años, se desplomó y falleció la mañana del lunes mientras un bombero del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) intentaba rescatarlo de las llamas provenientes del interior del edificio Sunset Park.

Un video grabado con un celular mostró el caos alrededor de las 7 a.m., cuando se pudo ver a tres personas salir por dos ventanas en la planta superior del edificio de tres pisos. Se veían llamas saliendo del otro lado.

Entre los tres compañeros de piso que esperaban a ser rescatados se encontraba Hussain. Justo cuando parecía que estaba a punto de ser rescatado, la escalera que se extendía para alcanzarlo se replegó. Hussain cayó a la acera frente a una tienda de delicatessen en la Novena Avenida y la Calle 39.

"Fue una experiencia muy aterradora; nadie se lo esperaba ni nada parecido", dijo Roshad Mohammed, empleado de la charcutería. "Era una persona muy respetuosa, un caballero muy amable".

Los vecinos se preguntaban qué pudo haber provocado que la escalera se retrajera mientras Hussain subía.

"No me imagino cómo se sintieron las personas que estaban dentro del edificio en ese momento", dijo el vecino Isaías Penti. "Todos somos humanos, los errores son inevitables… pero los bomberos hicieron lo mejor que pudieron. No fue su culpa".

En un comunicado a nuestra cadena hermana NBC New York, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) afirmó estar "al tanto de un incidente ocurrido en un incendio general en Brooklyn a principios de esta semana. Como es habitual, iniciamos de inmediato una investigación proactiva de los hechos y las circunstancias que rodearon la trágica muerte de un civil, con la participación de nuestros jefes de bomberos, el equipo de operaciones y nuestra división de seguridad".

Fuentes del FDNY informaron que la escalera retráctil ha sido retirada del servicio. Hasta el jueves, ningún miembro de la tripulación ha sido sancionado en relación con este caso.

Hussain se encontraba apoyando a su familia en Pakistán, ya que Mohammed comentó que tenía tres hijas y un hijo. Ahora, la gente del vecindario se está uniendo para ayudarlos en este momento difícil.

Se informó que los otros dos compañeros de piso que fueron rescatados del incendio se encuentran bien.