Monumento de Central Park honra a las pioneras de los derechos de la mujer

Lo que debes saber Una estatua de bronce que representa a las pioneras de los derechos de las mujeres Sojourner Truth, Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony se inauguró en Central Park el miércoles.

Es el primer monumento del parque de 167 años en honrar a heroínas históricas, a diferencia de personajes femeninos ficticios como Alicia en el país de las maravillas y Julieta de Romeo y Julieta por Shakespeare.

El monumento de 14 pies de altura a las tres defensoras del siglo XIX, dedicado en el centenario de la ratificación de la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que consagró el derecho al voto para las mujeres, se une a hombres prominentes como Hans Christian Andersen, Simón Bolívar y Alexander Hamilton, quienes son honrados con bustos y estatuas en el parque de la ciudad de Nueva York.

"Esta es una colección de estatuas de grandes hombres que lograron grandes cosas, y el hecho de que no hubiera estatuas de mujeres parecía significar que los logros de las mujeres no tenían sentido, ciertamente no eran dignos de una estatua", dijo la escultora Meredith Bergmann. “Así que hace mucho tiempo que se debe, y es maravilloso que estas tres grandes, inspiradoras y mujeres increíblemente trabajadoras estén aquí en Central Park y puedan inspirarnos a seguir luchando por la igualdad de derechos, la equidad y la justicia para las mujeres, los grupos minoritarios, para las personas de color, para todos ahora".

El monumento muestra a Truth y Stanton sentadas en una pequeña mesa como si discutieran un punto de estrategia, con Anthony de pie entre ellas. La comisión de Monumental Women, una organización sin fines de lucro que se formó en 2014 para recaudar fondos para una estatua sufragista en Central Park, originalmente incluyó solo a Stanton y Anthony, dos líderes blancos de la lucha por la igualdad de las mujeres. Truth, una mujer negra que escapó de la esclavitud y pasó a hacer campaña por la abolición y los derechos de las mujeres, fue una adición tardía.

Pam Elam, presidenta de la junta de Monumental Women, dijo en la ceremonia de inauguración a la que asistieron la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y funcionarios electos, incluyendo la representante demócrata Carolyn Maloney, que el conocimiento de la historia de las mujeres “nos ayuda a comprender el contexto de la lucha por la igualdad también como el continuo de la lucha por el cambio social”. Elam añadió: "Repensamos el pasado para remodelar el futuro".

Jaya Shri, de trece años, cuya tropa de Girl Scouts donó galletas para ayudar a pagar por el monumento, posó frente a él más tarde con dos amigas. “Creo que inspirará a muchas niñas a salir y hacer lo que quieran”, dijo. "Es realmente increíble."