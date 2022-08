Misterio rodea caso de mujer hallada abatida a tiros en lujoso apartamento de Long Island

Lo que debes saber Una mujer de 39 años fue encontrada muerta, abatida a tiros, dentro de su lujoso apartamento de Long Island después de un chequeo de bienestar durante el fin de semana, lo que desató un misterio de asesinato en una comunidad tranquila del condado de Nassau, dicen las autoridades.

La policía de Nassau no ha identificado a la víctima, pero los vecinos dijeron que ella trabajaba en el edificio, The Allure of Mineola, y que a menudo hacía recorridos por las instalaciones a los nuevos residentes. Vivía en un apartamento del quinto piso del complejo.

Los policías encontraron su cuerpo el sábado durante un control de bienestar, dijeron las autoridades, aunque no está claro quién le pidió a la policía que lo realizara.

El residente Eric Greenberg dijo que la mujer era "tan dulce, tan agradable" y dijo que fue horrible enterarse de su muerte.

"Ella era solo una cálida presencia en este edificio", dijo Greenberg.

Los que viven en The Allure dijeron que la víctima figuraba como trabajadora en el departamento de marketing del edificio y que ella planeaba eventos. Se vio a los detectives salir del complejo el lunes con bolsas de posibles pruebas en la mano.

Un portavoz de Allure dice que la compañía está cooperando con la policía y continuará haciéndolo mientras se desarrolla la investigación.

La policía no ha dicho nada sobre un posible motivo o sospechosos, y se les dijo a los residentes que la muerte de la mujer fue un incidente aislado. Pero con tan pocos detalles, algunos residentes encuentran poco consuelo.

"No sé qué tan seguro me siento viviendo aquí en este momento. Definitivamente necesitamos más seguridad", dijo un residente.

Otro dijo que ha habido "problemas de personas a las que les roban en el estacionamiento".

Una investigación sobre la muerte está en curso.