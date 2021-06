Mira aquí los momentos más destacados del debate demócrata para la Alcaldía de NYC

NUEVA YORK -- Ocho demócratas que buscan la nominación para la alcaldía de la Ciudad de Nueva York participaron el miércoles por la noche en el último debate oficial para la primaria demócrata organizado conjuntamente por Telemundo 47 / WNJU-TV, que es coanfitrión de NBC 4 /WNBC-TV, POLITICO, Citizens Budget Commission, y la Liga Urbana de Nueva York.

Los participantes son Eric Adams, Kathryn García, Maya Wiley, Andrew Yang, Scott Stringer, Ray McGuire, Shaun Donovan y Dianne Morales.

A continuación compilamos los momentos más destacados de la noche.

Las propuestas de los aspirantes a la Alcaldía en 30 segundos

Los candidatos demócratas en la carrera por la alcaldía de la Ciudad de Nueva York dan sus propuestas de 30 segundos abordando una variedad de temas que son clave para la recuperación de la Gran Manzana después de la pandemia. Los puntos específicos varían desde el reclutamiento policial hasta el crimen, desde los impuestos hasta la congelación de alquileres. Véa las propuestas a continuación.

Seguridad pública; Eric Adams y Andrew Yang se confrontan debido al tema de respaldo del sindicato policial

Los fondos asignados al NYPD, además de otros temas, generaron diferentes posturas entre los aspirantes.

El candidato a la alcaldía Andrew Yang dice que los neoyorquinos estarían más seguros bajo su administración que bajo el del ex capitán del NYPD y actual presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, afirmando que incluso los ex colegas del NYPD de Adams lo respaldaron a él en lugar de Adams. Adams dice que nunca pidió a sus ex compañeros del Sindicato de la Policía que lo respaldaran, y por eso no recibió un respaldo. Sin embargo, Yang afirma que Adams solicitó un respaldo. Mira el intercambio a continuación:

Vivienda y desamparados: ¿Cómo afrontar una de las crisis más agudas en NYC?

Los candidatos afrontaron los temas de las viviendas asequibles y los desamparados. También tocaron el tema de la salud mental.

El candidato Andrew Yang dijo que las personas con enfermedades mentales que se encuentran sin hogar están cambiando el ambiente de los vecindarios de la Ciudad de Nueva York. Contó que un amigo de su esposa recibió un puñetazo en la cara por un individuo con una enfermedad mental en Hell's Kitchen, y agregó que este tipo de violencia está sucediendo en toda la ciudad, algo que obliga a la gente a irse. Yang continuó diciendo que está frustrado por cómo los otros candidatos se niegan a hablar sobre los cientos de personas que viven en las calles y la salud mental. Sin embargo, cuando se le preguntó qué haría diferente, Yang dijo que planea reconstruir el stock de camas psiquiátricas en la ciudad hasta que haya suficientes recursos para que nadie esté en las calles. El contralor de la ciudad, Scott Stringer, calificó su respuesta como "la mayor respuesta inexistente" y dijo que Yang ha cambiado sus políticas para personas sin hogar a lo largo de su campaña. Stringer exigió saber cómo pagaría Yang por la póliza diciendo, “Necesitamos datos concretos".

Mientras que la aspirante Dianne Morales recalcó que la salud mental y no tener un hogar no son delitos.

Mira el video a continuación para ver lo que plantearon los candidatos:

Los candidatos y el tema de la inmigración

Durante el debate, los aspirantes a la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York también tocaron el tema de la inmigración y los desafíos que les gustarían derribar referente al tema. La cobertura médica, vivienda, empleo y protecciones de ciudad santuario fueron algunas de las propuestas.

¿Cuál es un problema que enfrenta la Ciudad de Nueva York al que no has encontrado una solución?

A los candidatos demócratas a la alcaldía se les preguntó qué problema enfrenta la Ciudad de Nueva York que no están seguros de cómo resolver. Las respuestas del candidato tocaron diferentes temas, desde la educación hasta la energías renovable..

¿Cuál es la propuesta menos eficaz de otro candidato?

Se pidió a los candidatos a la alcaldía de la Ciudad de Nueva York que compartieran la peor idea que hayan escuchado de uno de sus oponentes. Wiley y Adams criticaron a Yang. García y McGuire desaprobaron la iniciativa de desfinanciar a la policía. Mientras que Morales reaccionó a la declaración de McGuire sobre el apoyo de las comunidades minorías de color al movimiento de desfinanciamiento policial diciendo "Soy miembro de esa comunidad y usted no está hablando por mí".

