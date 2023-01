McCarthy tenía ‘preocupaciones’ sobre credibilidad de George Santos antes de elecciones

What to Know Aunque el controversial representante George Santos recibió sus asignados de comité el martes, hay nuevos llamados para una inmersión más profunda sobre su pasado.

El representante Ritchie Torres de El Bronx visitó a los votantes del distrito de Santos en Long Island y les dijo que había presentado una carta ante la FEC para investigar el asunto.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, admitió que él y su equipo sabían que había dudas sobre la credibilidad de Santos antes de las elecciones, pero aún así, lo asignó a varios comités.

NUEVA YORK -- Aunque el controversial representante George Santos recibió sus asignados de comité el martes, hay nuevos llamados para una inmersión más profunda sobre su pasado.

Un compañero congresista de Nueva York pidió a la Comisión Federal de Elecciones, o FEC por sus siglas en inglés, que investigue posibles actividades ilegales de la campaña del republicano, ya que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, admitió que él y su equipo sabían que había dudas sobre la credibilidad de Santos antes de las elecciones.

El representante Ritchie Torres de El Bronx visitó a los votantes del distrito de Santos en Long Island y les dijo que había presentado una carta ante la FEC para investigar el asunto. Torres, un demócrata, alegó que la biografía falsa de Santos, con detalles inventados sobre dónde trabajó y asistió a las escuelas, combinada con divulgaciones financieras inusuales, puede resultar ilegal.

"La pregunta de los $700,000 es: ¿De dónde vino todo el dinero?" dijo Torres. "Mi mensaje para el señor Santos: esto no terminará bien para usted. Debe renunciar".

Apenas la semana pasada, Santos criticó la cobertura de sus tribulaciones como "tonterías de los medios", ya que insistió desafiante en que no tenía planes de renunciar al Congreso. Ha dicho que todo lo que hizo fue embellecer un currículum de vida y que una investigación ética de su biografía no lo disuadirá de servir.

McCarthy confirmó el martes que de hecho obtendrá asientos en el comité y responsabilidades adicionales. Estaba sentado en el Comité de Pequeñas Empresas y el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología, dijeron fuentes republicanas a NBC News.

Sin embargo, McCarthy también admitió que su propio equipo tenía algunas sospechas sobre Santos incluso antes de que fuera elegido, debido a las acciones de un miembro de su personal.

“Mi personal expresó su preocupación cuando tenía un miembro del personal que se hizo pasar por mi jefe de personal, y esa persona fue despedida”, dijo McCarthy. "Nunca supe de su currículum, pero siempre tuve algunas preguntas al respecto".

El nuevo presidente de la Cámara de Representantes dijo que no tiene planes de tomar medidas contra Santos y dijo que depende de los votantes, no de él, decidir el destino de Santos. Los comentarios de McCarthy, haciéndose eco de otros comentarios recientes que ha hecho, provocaron la reacción de un demócrata recién elegido de Nueva York.

“Estamos muy preocupados por el grado en que el liderazgo republicano fue cómplice del plan de Santos para defraudar a sus votantes”, dijo el representante Dan Goldman, exfiscal y novato.

Goldman dijo que los asistentes de la principal republicana Elise Stefanik incluso ayudaron a Santos a volver a dotar de personal a su campaña cuando varios otros renunciaron. Stefanik no pudo ser contactado para hacer comentarios.

En Brooklyn, después de reunirse con el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo que "la situación de Santos habla por sí sola. Y como indicó el líder Schumer, hay un grupo extremo de republicanos que quieren llevar al país al precipicio".

Una portavoz de Santos, quien se le esperaba regresara a Nueva York durante el receso, se negó a comentar.

“Vine aquí para servir a la gente, no a los políticos ni a los líderes de los partidos, y voy a hacer precisamente eso”, dijo Santos en una entrevista con el representante de Florida Matt Gaetz en el programa “War Room” de Steve Bannon la semana pasada. "Fui elegido por 142,000 personas. Hasta que esas mismas 142,000 personas me digan que no me quieren, lo sabremos en dos años".

"He trabajado toda mi vida, he vivido una vida honesta, nunca he sido acusado, demandado por malas acciones", dijo Santos, negándose a responder específicamente a las repetidas preguntas de Gaetz sobre la fuente de los $700,000 que prestó a su Campaña.

"Te diré de dónde no vino: China. Ucrania. ¿Qué tal eso?" dijo durante la entrevista, en su mayoría amistosa, antes de girar para decir que está enfocado en trabajar en los temas que son importantes para sus electores, como abordar una red criminal de robos de automóviles en vecindarios ricos en su distrito electoral.

Sus comentarios se producen después de que prácticamente todo el liderazgo republicano de Nueva York pidiera a Santos que renunciara al Congreso, diciendo que estaba "deshonrado" y que necesitaba hacerse a un lado.

PARTIDO REPUBLICANO DE NASSAU PIDE QUE RENUNCIE

La llamada de la semana pasada de los líderes de su propio partido fue la más fuerte hasta ahora contra el político primerizo, que representa al 3er Distrito de Nueva York, que comprende partes de Queens y gran parte del condado de Nassau. Hasta el jueves por la mañana, seis de los otros 10 miembros republicanos de la delegación del Congreso de Nueva York han pedido que Santos se vaya.

"La campaña de George Santos el año pasado fue una campaña de engaño, mentiras y fabricaciones", dijo el presidente del comité republicano del condado de Nassau, Joseph Cairo, Jr., mientras que se le unieron aproximadamente tres docenas de funcionarios electos republicanos, que lo calificaron como una mancha en el partido y el Congreso.

"Engañó a los votantes del 3er Distrito del Congreso. Engañó a los miembros del Comité Republicano del Condado de Nassau, a los funcionarios electos, a sus colegas, candidatos, oponentes e incluso a algunos de los medios".

En las últimas semanas, Santos admitió haber mentido sobre su formación académica, su experiencia laboral y sus inversiones, y enfrenta una lista cada vez mayor de presuntas fabricaciones y malas conductas financieras que aún no ha reconocido ni refutado.

"Sus mentiras no eran meras patrañas", continuó Cairo. "Deshonró a la Cámara de Representantes. En particular, se pasó en sus fabricaciones, muchos grupos resultaron heridos, específicamente, miro a las familias que fueron impactadas por los horrores del Holocausto". (Santos supuestamente también mintió acerca de que sus abuelos sobrevivieron al Holocausto).

Cairo pasó a pedir la "renuncia inmediata" de Santos y dijo que el congresista no es bienvenido en la sede del Partido Republicano en el Condado de Nassau.

“No tiene lugar en el Comité Republicano del Condado de Nassau, ni debe servir en el servicio público, ni como funcionario electo”, dijo Cairo. "No es bienvenido aquí en la sede republicana, para reuniones o cualquier otro evento… no lo consideramos uno de nuestros congresistas. Hoy, en nombre del Comité Republicano del Condado de Nassau, pido su renuncia inmediata."

Los donantes republicanos dicen que fueron "engañados" por Santos. Mientras que los demócratas ya presentaron quejas de ética en su contra, y un grupo de control de finanzas de campaña también presentó una queja ante la Comisión Federal de Elecciones sobre irregularidades en la recaudación de fondos.

"Simplemente no puedo ver ninguna forma en que mis colegas o yo podamos tratar con alguien que parece ser un mentiroso patológico", dijo el ejecutivo del Condado de Nassau, Bruce Blakeman.

La supervisora ​​del pueblo de North Hempstead, Jennifer DeSena, también es una republicana que siente que Santos la había engañado.

"Las mentiras que dijo George Santos son demasiado numerosas para contarlas", dijo DeSena. "Me mintió personalmente mientras buscaba mi respaldo. Aunque estoy ofendida y disgustada por su engaño, mi verdadera preocupación es por los residentes del 3er Distrito del Congreso. Ha traicionado la confianza del público".

El supervisor de la ciudad de Hempstead, Donald X. Clavin, Jr., llamó a Santos "un chiste" que ha unido al país en su oposición hacia él.

“Es un chiste nacional. Es un chiste internacional, pero este chiste tiene que desaparecer”, sentenció Clavin.

La supervisora ​​de North Hempstead, Jennifer DeSena, aparentemente se compadeció de Santos en su crítica y dijo que "necesita ayuda. Esta no es una persona normal".

Después de la conferencia de prensa de los líderes republicanos del condado de Nassau, el Partido Conservador del Estado de Nueva York también emitió un comunicado en el que pedía la renuncia de Santos.

"El Partido Conservador del Estado de Nueva York se une a los republicanos del condado de Nassau para pedir la renuncia del representante recién electo George Santos. El profundo uso de falsedades por parte del Sr. Santos como candidato lo descalifica moralmente para desempeñar un cargo público y lo expone a posibles acciones legales comprometiendo seriamente su capacidad para representar a sus electores", se lee en parte el comunicado.

El representante Nick Langworthy, presidente del Partido Republicano estatal, también emitió un comunicado pidiendo a Santos que se fuera.

Mientras tanto, minutos después de que los líderes republicanos del condado de Nassau pidieran su renuncia, Santos le dijo a un grupo de reporteros en Washington, DC que no renunciará. En lo que se ha convertido en una escena diaria, Santos fue acorralado en un ascensor cuando le dijo a los reporteros que no cedía su asiento.

"No lo haré. No lo haré", dijo.

Santos luego recurrió a Twitter para duplicar su postura.

"Fui elegido para servir a la gente de #NY03, no al partido y a los políticos, sigo comprometido a hacerlo y lamento escuchar que los funcionarios locales se niegan a trabajar con mi oficina para lograr resultados que mantengan segura a nuestra comunidad y reduzcan el costo de vida", tuiteó Santos. "¡NO renunciaré!"