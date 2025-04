Mayoría en EEUU espera alza de precios por aranceles de Trump, según encuesta AP-NORC

La confianza de los estadounidenses en el presidente Donald Trump para fortalecer la economía de Estados Unidos parece estar tambaleándose, de acuerdo con una nueva encuesta que muestra que muchos temen que el país se esté dirigiendo hacia una recesión y que los aranceles aplicados erráticamente por el presidente generen un alza de precios.

Aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos afirma que las políticas comerciales de Trump aumentarán “mucho” los precios y otros tres de cada 10 piensan que los precios podrían subir "algo", según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

Cerca de la mitad de los estadounidenses están "extremadamente" o "muy" preocupados por la posibilidad de que la economía de Estados Unidos entre en recesión en los próximos meses.

Aunque el escepticismo sobre los aranceles aumenta modestamente, eso no significa que la población esté rechazando automáticamente a Trump o su enfoque comercial. Sin embargo, la cautela podría causar problemas para un presidente que prometió a los votantes que podría solucionar rápidamente la inflación.

Trump muestra vulnerabilidad en la economía

Tres meses después del inicio de su segundo mandato, la gestión de Trump sobre la economía y los aranceles se está mostrando como una posible debilidad. Alrededor de cuatro de cada 10 estadounidenses aprueban la forma en que el presidente republicano está manejando la economía y las negociaciones comerciales. Eso está aproximadamente en línea con una encuesta de AP-NORC realizada en marzo.

Matthew Wood, de 41 años, dijo que está esperando ver cómo se desarrollan los aranceles, pero se siente ansioso.

"No me agrada mucho esto, especialmente considerando a China y los ajustes de ida y vuelta en ambos lados", dijo Wood, quien vive en West Liberty, Kentucky, y está desempleado. "Personalmente, no me ha afectado hasta ahora. Pero, en general, no sé cómo va a terminar esto, especialmente con los países grandes involucrados".

Aun así, Wood dijo que cambió su registro de republicano a independiente, habiéndose desilusionado por la actitud de Trump y su deferencia hacia el asesor multimillonario Elon Musk. Wood votó por Trump el año pasado y dijo que está dispuesto a darle al presidente hasta el final del año para obtener resultados positivos sobre los aranceles.

Aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos, el 52%, está en contra de imponer aranceles a todos los bienes importados a Estados Unidos desde otros países. Eso ha aumentado ligeramente desde enero, cuando una encuesta encontró que el 46% estaba en contra de los aranceles. Este pequeño cambio parece estar impulsado en gran medida por adultos menores de 30 años que anteriormente no tenían una opinión sobre los aranceles.

La partidaria de Trump, Janice Manis, de 63 años, dijo que su única crítica a Trump sobre los aranceles es que puso una pausa parcial de 90 días para las negociaciones comerciales con otros países.

"En realidad, creo que no debería haberlo suspendido", dijo Manis, una subjefa de policía retirada de Del Rio, Texas. "Porque ahora China trata de manipular a todos estos otros países para que vayan en contra de nosotros, pero si hubiera dejado todos los aranceles, entonces estos países habrían sido afectados seriamente. Pero, bueno, las cosas pasan".

El escepticismo persiste sobre enfoque de Trump en los aranceles

Tras los primeros 100 días del segundo periodo de Trump en la Casa Blanca, las personas en todo el país se están preparando para posibles ajustes en su forma de gastar, trabajar y vivir. La economía de Estados Unidos sigue siendo sólida por el momento con una inflación moderada y una saludable tasa de desempleo del 4,2%, sin embargo, medidas como la confianza del consumidor han caído drásticamente.

Trump ha aplicado acciones ejecutivas para remodelar la economía global. Ha impuesto cientos de miles de millones de dólares al año en nuevos aranceles a las importaciones, aunque suspendió parcialmente algunos de ellos, lanzando una guerra comercial a gran escala contra China y prometiendo cerrar acuerdos con docenas de otros países que enfrentan temporalmente aranceles del 10%. Los mercados financieros están oscilando con cada giro y vuelta de los anuncios de aranceles de Trump.

Muchos estadounidenses no están convencidos de que este sea el enfoque correcto. Aproximadamente seis de cada 10 dicen que Trump ha "ido demasiado lejos" cuando se trata de imponer nuevos aranceles, según la encuesta.

Las acciones han bajado este año, y los cargos de interés sobre los bonos del gobierno de Estados Unidos han subido de maneras que podrían hacer más costoso pagar hipotecas, préstamos para automóviles y deudas estudiantiles. Los directores ejecutivos están eliminando sus pautas de ganancias para los inversores y buscando exenciones de los aranceles de Trump, que afectan a aliados como Canadá e incluso a islas habitadas por pingüinos.

Trump pareció reconocer el lastre de los aranceles al destacar esta semana la posibilidad de un acuerdo con China. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también dijo en un discurso a puerta cerrada que la situación con China no es "sostenible".

Preocupación generalizada por el aumento de los precios de los alimentos

Aproximadamente seis de cada 10 adultos en Estados Unidos están "extremadamente" o "muy" preocupados por el costo de los alimentos en los próximos meses, y aproximadamente la mitad están altamente preocupados por el costo de grandes compras, como un automóvil, un celular o un electrodoméstico. Menos de la mitad están altamente preocupados por su capacidad para comprar los bienes que desean, una señal de la resiliencia de la economía hasta ahora.

Los ahorros para la jubilación son una fuente de ansiedad: alrededor de cuatro de cada 10 estadounidenses dicen que sus ahorros para la jubilación son una "fuente principal" de estrés en sus vidas. Pero menos, sólo alrededor de dos de cada 10, identifican el mercado de valores como una fuente principal de ansiedad.

"Esta guerra de aranceles es tan solo una situación perdedora no sólo para el pueblo estadounidense sino para todos en el mundo", dijo Nicole Jones, de 32 años. "Es venganza, y todos están perdiendo en ella".

La residente de Englewood, Florida, votó el año pasado por la entonces vicepresidenta Kamala Harris, quien reemplazó al presidente en funciones Joe Biden como candidata demócrata. Jones no había pensado mucho en los aranceles hasta hace poco, y ahora, como estudiante de terapia ocupacional, también le preocupa perder su ayuda financiera y enfrentar grandes cantidades de deuda educativa.

"Las cosas son más caras para nosotros", dijo.

Y la mayoría de los estadounidenses todavía piensa que la economía nacional está en un estado débil.

La diferencia es que los republicanos, que en su mayoría pensaban que la economía estaba en mal estado cuando Biden era presidente, ahora se sienten más optimistas. Pero los demócratas se han vuelto mucho más pesimistas sobre el futuro financiero del país.

"No todo era sol y arcoíris, pero estábamos bien", dijo Jones, una votante demócrata, sobre la economía antes que las políticas de Trump entraran en vigor.

La encuesta de AP-NORC de 1.260 adultos se realizó del 17 al 21 de abril, utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidad de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 3,nueve puntos porcentuales.