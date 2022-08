¡A cualquiera se le desinflan las ganas! Más de 40 vehículos aparecen con las llantas pinchadas en Nueva York

What to Know Alrededor de 44 neumáticos de vehículos a lo largo de un tramo de dos avenidas en Queens durante el fin de semana acabaron con sus llantas pinchadas, dicen la policía.

Las personas que viven en la comunidad de Bayside, que ha sido blanco de estas juergas problemáticas, se despertaron indignadas el domingo al ver llantas pinchadas a lo largo de las avenidas 42 y 43. Dicen que ya están hartos.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este acto de vandalismo que llame a NYPD Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS.

NUEVA YORK -- Un vándalo sigiloso que que se movió al amparo de la oscuridad pinchó alrededor de 44 neumáticos de vehículos a lo largo de un tramo de dos avenidas en Queens durante el fin de semana, causando daños con un costo de miles de dólares, dice la policía.

Parece que el vándalo, o vándalos, atacó durante la noche. Las personas que viven en la comunidad de Bayside, que ha sido blanco de estas juergas problemáticas, se despertaron indignadas el domingo al ver llantas pinchadas a lo largo de las avenidas 42 y 43. Dicen que ya están hartos.

Hasta ahora, no se han efectuado arrestos. Los oficiales de la Policía de de la Ciudad de Nueva York fueron de puerta en puerta el domingo por la tarde informando a los residentes sobre cualquier daño y buscando posibles pistas para dar con la persona responsable.

"También podría haberle pasado a mi auto, porque estaciono aquí todo el tiempo. Afortunadamente, estacioné mucho más allá de este punto", dijo un hombre.

Una mujer dice que tuvo que reemplazar sus llantas por segunda vez. Ella dijo que acababa de devolverle su automóvil el domingo después de que otro incidente dejó sus llantas pinchadas.

"No sé qué hacer, estoy paranoica por estacionarlo. Compré una garantía para las llantas, así que si vuelve a suceder, no tengo que pagar", dijo, señalando que se quedó sin $1,200 después de la segunda cuchillada. "Estaba furioso. Realmente me siento insegura".

La mayoría de los propietarios de automóviles en el vecindario dicen que no tienen garajes u otros lugares seguros para estacionar. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este acto de vandalismo que llame a NYPD Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS.

Manhattan tuvo su propio cortador de llantas a principios de este año. En un video de vigilancia se vio a un hombre cortando al menos 40 llantas en un vecindario. Otras llantas fueron cortadas en Chelsea horas después. No está claro si los policías pensaron que el mismo hombre estaba detrás de ellos.