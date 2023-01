Maratón de Nueva York de 2023: fechas clave que los corredores deben conocer

What to Know La organización de corredores New York Road Runners (NYRR) ha revelado fechas clave antes del 2023 TCS New York City Marathon.

La solicitud para el sorteo de entrada incluye las siguientes fechas:

8 de febrero : La solicitud para el sorteo de entrada se abre a las 12:00 p. m. hora del Este

: La solicitud para el sorteo de entrada se abre a las 12:00 p. m. hora del Este 22 de febrero : el período de solicitud cierra a las 11:59 p. m. hora del Este

: el período de solicitud cierra a las 11:59 p. m. hora del Este 1 de marzo: se realiza el sorteo y se notifica a los corredores su estado

New York Road Runners señala que si los corredores no reciben una entrada a través del sorteo, aún pueden obtener una entrada para el TCS New York City Marathon visitando este enlace.

Además, el lunes, NYRR lanzó un nuevo logotipo e identidad de marca para el maratón de renombre mundial. El nuevo diseño es "más simple y audaz", según NYRR, al mantener los elementos del logotipo original pero modernizando su estética.

“El TCS New York City Marathon es diferente a cualquier otro maratón: es el más grande, el más audaz y el más diverso”, dijo el CEO de NYRR, Rob Simmelkjaer. “A medida que NYRR se embarca en su próximo capítulo, la organización ha creado una nueva identidad de marca dinámica y una campaña destinada a igualar las emociones y la energía que trae el maratón cada año”.

La nueva campaña e logotipo se lanzará cuando los corredores comiencen a solicitar la entrada al maratón, según NYRR.

El TCS New York City Marathon es uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la ciudad y atrae a corredores y espectadores de todo el mundo. El año pasado, el maratón hizo su regreso triunfal a su máxima capacidad con casi 50.000 corredores después de una pausa por la pandemia.

Para obtener más información y solicitar participar en el maratón de la ciudad de Nueva York TCS 2023, visite tcsnycmarathon.org.

