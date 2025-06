Mamá colombiana brutalmente atacada en Randall’s Island abre los ojos por primera vez

Lo que debes saber La madre de dos hijos de 44 años, brutalmente golpeada en un carril de bicicletas en Randall's Island el mes pasado, un ataque que un jefe de policía calificó como "uno de los peores" que ha visto, permanece hospitalizada el miércoles luchando por su vida, aunque abrió los ojos

NUEVA YORK -- La madre de dos hijos de 44 años, brutalmente golpeada en un carril de bicicletas en Randall's Island el mes pasado, un ataque que un jefe de policía calificó como "uno de los peores" que ha visto, permanece hospitalizada el miércoles luchando por su vida aunque abrió los ojos, mientras que el hombre acusado de dejarla inconsciente sin piedad comparecerá ante un juez.

Miguel Jiraud, de 30 años, fue arrestado aproximadamente una semana después del ataque del 16 de mayo contra Diana Agudelo, ocurrido mientras Agudelo volvía en bicicleta a casa desde su trabajo en un museo. Recorría la misma ruta todos los días, según informó su familia.

Jiraud ha afirmado haber encontrado a Agudelo herida y haber llamado al 911 para denunciarlo, una afirmación que los fiscales consideran una excusa para encubrir su presunta participación en la violencia.

Se encontraba en libertad condicional por violación tras una condena de 12 años de prisión y afirmó no haber cometido ningún delito, salvo saltarse un torniquete, desde su liberación en septiembre de 2024. Se desconoce si se declaró culpable o no.

Agudelo, mientras tanto, permanece hospitalizada, semanas después del ataque. Inicialmente, su pronóstico fue malo (el cirujano le dio una probabilidad de solamente 1% de sobrevivir), según su hija, pero ha tenido una recuperación constante, aunque lenta.

La familia creó una página de GoFundMe para informar sobre la situación y buscar ayuda financiera para los gastos médicos tras el ataque de Agudelo. Hasta el miércoles, habían recaudado más de $81,000 dólares de más de 1,500 personas.

"Ojalá fuera más rápido, pero sé que la recuperación será larga. Ayer abrió los ojos por un instante, y aunque no los ha vuelto a abrir desde entonces, me aferro a la esperanza con todas mis fuerzas", escribió Stephanie Rodas en la actualización del 5 de junio. "Me aferro a la esperanza de que vuelva a abrir los ojos para verme".

"He estado a su lado todos los días, y algunos días, solo puedo llorar", continuó Rodas. "Me dicen que sea fuerte por ella, pero es difícil cuando lo único que quiero es un abrazo más de mi madre. La extraño muchísimo. Hay un vacío en mi corazón que solo su abrazo puede llenar. Se acerca su 45.º cumpleaños, y sigo rezando para que despierte antes, para que podamos celebrarlo juntas como siempre lo hemos hecho".

Rodas dijo que el último mes ha sido una pesadilla de la que no puede despertar.

"A menudo me pregunto qué estará pensando. ¿Estará atrapada dentro, pidiendo ayuda a gritos, pidiendo que alguien la escuche? ¿O es solo silencio? Ambos pensamientos me aterran", escribió Rodas. "Ojalá pudiera hacer más. Siento que nada de lo que hago es suficiente, porque solo lo será cuando la vuelva a ver sonreír o la escuche decir 'Te amo' una vez más. Así que, por ahora, rezo."