Maestra de NY acusada de administrar vacuna COVID a un menor sin el consentimiento de los padres es reasignada

NUEVA YORK -- Una mujer de Long Island arrestada por supuestamente inyectar la vacuna COVID-19 a un menor sin el consentimiento de sus padres es una empleada de una escuela pública en el condado de Nassau que ha sido reasignada del aula en espera del resultado de una investigación, dijo el superintendente del distrito a nuestra cadena hermana News 4 New York el lunes.

Laura Russo, de 54 años, fue arrestada la víspera de Año Nuevo en Sea Cliff después de que la policía fuera informada sobre la supuesta inyección ilegal al joven de 17 años. Parece ser una profesora de ciencias en las Escuelas Públicas de Herricks en New Hyde Park. Los funcionarios del distrito dicen que las acusaciones no están relacionadas con la escuela y no ocurrieron en la propiedad escolar.

Ofrecieron comentarios limitados además de decir: "La persona en cuestión es un empleado del distrito que ha sido retirado del aula y reasignada en espera del resultado de la investigación".

Las autoridades alegan que Russo tenía un frasco de una vacuna COVID-19 aprobada en su casa, aunque la policía no dijo dónde la consiguió. Según las autoridades, su hijo tenía un amigo y el amigo pidió la vacuna porque supuestamente su madre no quería que lo inocularan contra el COVID en este momento. El adolescente le dijo a su madre que cuando llegó a casa se había puesto la vacuna. Ella notificó a la policía.

Russo no es una profesional de medicina, ni tampoco su esposo, según las autoridades. Se le otorgó una comparecencia y debe regresar a la corte a finales de este mes.

La información del abogado de Russo no estuvo disponible de inmediato.