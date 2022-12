Madre atropellada en Queens frente a sus hijos había convertido su dolor en recurso para ayudar a otras víctimas

NUEVA YORK - Una comunidad de Queens está conmovida por el atropello con una camioneta y el posterior apuñalamiento contra una madre, de 41 años, que se autodenomina "cultivadora de confianza" y que es sobreviviente de abuso doméstico. Una mujer que había convirtió su experiencia traumática en una misión para ayudar a otras víctimas, incluida ella misma.

Sophia Giraldo, de Flushing, supuestamente fue atropellada intencionalmente por su esposo, Stephen Giraldo, de 36 años, con una camioneta afuera de su casa a principios de esta semana. Los tres hijos pequeños de ambos estaban dentro del vehículo cuando los fiscales alegan que él aceleró y embistió a la mujer mientras caminaba frente a él la madrugada del martes.

Según una denuncia penal revelada el miércoles, Stephen Giraldo les dijo a sus hijos que "mantuvieran el cinturón de seguridad puesto" antes de acelerar. La camioneta se inclinó de lado después de la colisión, momento en el que el sospechoso supuestamente salió a rastras de la ventana y apuñaló a Sophia Giraldo, perforándole el hígado y dejándola con daño neurológico severo y otras lesiones por el choque.

El padre fue puesto en prisión preventiva después de su lectura de cargos hace un día, sus tres hijos sufrieron un trauma impensable, dicen los fiscales, ya que su madre permanece hospitalizada en estado crítico. No resultaron heridos físicamente en la colisión, pero los niños, de 6, 9 y 11 años, fueron testigos de un horror que ninguna persona, y mucho menos un niño, debería verse obligada a ver, dijeron los fiscales.

“La brutalidad del ataque, y el hecho de que se cometió a la vista de los tres hijos pequeños de la víctima, provoca angustia e indignación en todos nosotros”, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz. "Mis pensamientos están con los niños".

Según su sitio web, Sophia Giraldo convirtió su propio dolor en un motor de cambio. Lanzó Beyond Beautiful, un negocio de entrenamiento de estilo de vida para ayudar a las personas a "redescubrirte después de la traición" a través de un programa de cuatro semanas.

Como escribe conmovedoramente, "Lo entiendo… he estado allí".

"El impacto de una relación tóxica hizo que pusiera toda mi VIDA en un segundo plano. Me vi atrapada viviendo una vida sin límites ni equilibrio. La conmoción y la traición tuvieron mi confianza en un punto muy bajo, hasta que un terapeuta me dijo que era hora de que aprendiera a vivir para una 'audiencia de uno'", dice su sitio web. "Aprender a establecer límites saludables y recibir la Verdad que Dios ya había dicho sobre mí, que yo era hermosa y que valía la pena luchar por ella, literalmente me salvó la vida".

Un testimonio publicado en el sitio de Sophia Giraldo la describe como una "verdadera inspiración" y alguien que caminó "a mi lado en mis angustias en mis victorias" para ayudar a restaurar la confianza y el amor propio. Otro la llama "una verdadera bendición" que ayudó a una mujer a descubrir que estaba bien tomarse un tiempo para sí misma y sanar de un pasado doloroso.

Sophia Giraldo sufrió fracturas en los huesos de la pierna además de daño cerebral y un hígado perforado en el ataque. Se dijo por última vez que estaba hospitalizada en estado crítico. No hubo una actualización inmediata sobre su estado el jueves.

Stephen Giraldo enfrenta intento de asesinato y otros cargos en el caso. Está siendo representado por Queens Defenders, que dice que no comenta sobre casos abiertos. El empleado de la MTA ha sido suspendido sin paga en espera del resultado de la investigación, dijo la agencia.

Para hablar con un defensor, comuníquese con la Línea Directa de Violencia Doméstica y Sexual del Estado de Nueva York al 1-800-942-6906 o envíe un mensaje de texto al 844-997-2121.

Encuentra aquí también información para buscar ayuda.

