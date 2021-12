Los líderes del sistema de universidades públicas de NY apoyan al canciller de SUNY, Jim Malatras, en medio de los pedidos de renuncia

Los líderes del sistema de universidades públicas de Nueva York respaldan al canciller James Malatras, quien se enfrentó a llamadas para renunciar después de la publicación de mensajes de texto que muestran que se burló de una de las mujeres que luego acusó al exgobernador Andrew Cuomo de acoso sexual.

"Reconoció que cometió un error, asumió toda la responsabilidad por él y se disculpó adecuadamente", dijo la Junta de Fideicomisarios de la Universidad Estatal de Nueva York en un comunicado el viernes por la noche, luego de una disculpa por escrito de Malatras. "Está completamente enfocado en el trabajo crítico de mantener nuestras instalaciones abiertas y nuestros estudiantes y profesores seguros durante la pandemia en curso".

Malatras, exasesor principal de Cuomo, fue criticado después de que la fiscal general Letitia James hiciera públicas las transcripciones y las pruebas de una investigación de un mes de acusaciones de acoso sexual que obligó a Cuomo a dejar el cargo. Cuomo ha negado haber acosado a nadie.

Un intercambio de texto que involucró a Malatras y otros aliados de Cuomo los mostró burlándose de Lindsey Boylan, una exfuncionaria de desarrollo económico que fue la primera mujer en acusar públicamente a Cuomo. Boylan, después de dejar la administración, tuiteó en 2019 que trabajar en política había sido "una experiencia tóxica y desmoralizante".

Aún no había hecho públicas sus acusaciones de acoso sexual contra el gobernador.

"Vamos a publicar algunos de sus locos correos electrónicos", envió Malatras en un mensaje de texto, usando jerga para locos.

Después de que Boylan lo llamó en una serie de tweets, Malatras envió un mensaje de texto al grupo con malas palabras contra Boylan.

La Asamblea de Estudiantes de SUNY el viernes pidió a los fideicomisarios que eliminen a Malatras con un voto de censura.

“Permitir que el canciller permanezca en su lugar daña la reputación del sistema, restando valor a nuestra educación y devaluando los títulos por los que todos estamos trabajando”, dijo el grupo, que representa a los estudiantes en la gobernanza de SUNY.

En un comunicado el viernes, Malatras dijo que le debía una disculpa a Boylan y a la comunidad SUNY.

“El liderazgo en el servicio público es un privilegio y conlleva una inmensa responsabilidad de defender los valores de profesionalismo, decencia y respeto. Me tomo esa responsabilidad muy en serio y en los últimos días ha quedado claro que me he quedado corto", escribió, calificando sus comentarios de" inapropiados, irrespetuosos y erróneos".

Boylan luego tuiteó que no había recibido disculpas de Malatras.

"Me alegra que no se disculpe porque, según su correo electrónico, sigue mintiendo", dijo.

La declaración de los fideicomisarios elogió el liderazgo de Malatras en el sistema de 64 campus durante la pandemia desde su nombramiento en agosto de 2020.

"Tenemos días desafiantes por delante y creemos que Jim Malatras, como rector de la Universidad Estatal de Nueva York, sigue siendo el líder adecuado para ayudarnos a enfrentar ese desafío", dice el comunicado.

La Federación de Empleados Públicos del Estado de Nueva York y United University Professions, sindicatos que representan al cuerpo docente y al personal de SUNY, también emitieron declaraciones expresando su apoyo a Malatras.