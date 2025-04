Lo que sabemos sobre el accidente de helicóptero en NYC que mató a 6 personas

Un helicóptero turístico de la ciudad de Nueva York se desintegró y se estrelló en el río Hudson cerca de la costa de Nueva Jersey, causando la muerte del piloto y una familia española de cinco integrantes que viajaba a bordo.

El viernes, se pudieron ver fragmentos de la aeronave flotando en el río mientras buzos buscaban pistas sobre la causa del accidente del jueves. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) está investigando. Este es el último de una serie de accidentes aéreos y situaciones de riesgo recientes que han generado preocupación en algunos por la seguridad de volar en Estados Unidos.

Esto es lo que sabemos hasta el momento:

¿Cómo sucedió?

Testigos describieron haber visto cómo la cola y el rotor principal del helicóptero se desprendían y salía humo del helicóptero mientras giraba antes de estrellarse contra el agua.

El helicóptero despegó de un helipuerto del centro de la ciudad alrededor de las 3 p.m. y voló hacia el norte, siguiendo el horizonte de Manhattan, antes de dirigirse al sur, hacia la Estatua de la Libertad. Menos de 18 minutos después del despegue, se observaron partes de la aeronave cayendo al agua.

Botes de rescate rodearon la aeronave sumergida a los pocos minutos del impacto, y los equipos de rescate izaron el helicóptero destrozado fuera del agua poco después de las 8 p.m. utilizando una grúa flotante.

Los cuerpos también fueron recuperados del río, según informó el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Entre las víctimas se encontraban los pasajeros Agustín Escobar, de 49 años, su esposa, Mercè Camprubí Montal, de 39, y sus tres hijos: Víctor, de 4, Mercedes, de 8, y Agustín, de 10. Mercedes habría cumplido 9 años el viernes, según informaron las autoridades.

Escobar, ejecutivo de Siemens, se encontraba en Nueva York por negocios, y su familia voló para reunirse con él durante unos días, escribió Steven Fulop, alcalde de Jersey City, Nueva Jersey, en una publicación en X. Las fotos publicadas en el sitio web de la compañía de helicópteros muestran a la pareja y a sus hijos sonriendo justo antes del despegue.

En un comunicado publicado en la plataforma social X el viernes por la noche por Joan Camprubí Montal, hermano de Montal, los familiares dijeron que no tenían palabras para describir lo que estaban viviendo.

“Son tiempos muy difíciles, pero el optimismo y la alegría siempre han caracterizado a nuestra familia. Queremos conservar el recuerdo de una familia feliz y unida, en el momento más dulce de sus vidas”, afirmó. Partieron juntos, dejando una huella imborrable entre sus familiares, amigos y conocidos.

El piloto era Seankese Johnson, de 36 años, veterano de la Marina de los EEUU que obtuvo su licencia de piloto comercial en 2023. Hasta marzo, había acumulado unas 800 horas de vuelo, según declaró el viernes a la prensa Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

En el verano de 2023, Johnson anunció en Facebook que pilotaba un helicóptero para combatir incendios para una empresa con sede en Montana. En marzo de este año, cambió su perfil a una imagen suya pilotando un helicóptero con vistas al One World Trade Center y el horizonte de Manhattan de fondo.

Su padre, Louis Johnson, declaró al New York Times que su hijo se había mudado a Nueva York este año para "abrir un nuevo capítulo en su vida".

¿Qué pudo haber causado el accidente?

Hemendy afirmó que la NTSB no especularía sobre la causa del accidente en una etapa tan temprana de la investigación.

Hasta el viernes, los rotores principal y trasero del helicóptero, junto con la transmisión, el techo y las estructuras de la cola, aún no se habían encontrado, afirmó.

"Nos basamos en hechos y los proporcionaremos a su debido tiempo", añadió.

Justin Green, abogado especializado en aviación y expiloto de helicóptero del Cuerpo de Marines, afirmó que los videos del accidente sugieren que una "falla mecánica catastrófica" dejó al piloto sin posibilidad de salvar la aeronave. Es posible que los rotores principales del helicóptero impactaran el brazo de cola, rompiéndolo y provocando la caída libre de la cabina, explicó Green.

Michael Roth, propietario de la compañía de helicópteros New York Helicopter, declaró a The New York Post que desconoce la causa del problema.

“Lo único que sé al ver el video del helicóptero cayendo es que las palas del rotor principal no estaban en el helicóptero”, dijo, señalando que nunca había visto algo así en sus 30 años en el negocio, pero que “estas son máquinas y se rompen”.

¿Qué sabemos de la compañía de helicópteros?

En los últimos ocho años, New York Helicopter ha estado en bancarrota y enfrenta demandas por supuestas deudas. El viernes, no hubo respuesta telefónica en las oficinas de la compañía.

En 2013, uno de los helicópteros de la compañía perdió repentinamente la potencia en pleno vuelo, y el piloto lo maniobró para aterrizar sin problemas en pontones en el Hudson.

Los datos de la FAA muestran que el helicóptero que se estrelló el jueves fue construido en 2004. Según los registros de la FAA, el helicóptero tuvo un problema de mantenimiento en septiembre pasado, relacionado con el conjunto de la transmisión. El helicóptero había registrado un total de 12,728 horas de vuelo en ese momento, según los registros.

¿Qué tan comunes son estos accidentes?

Al menos 38 personas han muerto en accidentes de helicóptero en la Ciudad de Nueva York desde 1977. Una colisión entre un avión y un helicóptero turístico sobre el Hudson en 2009 causó la muerte de nueve personas, y cinco personas murieron en 2018 cuando un helicóptero chárter que ofrecía vuelos de puertas abiertas se estrelló en el East River.

El accidente del jueves fue el primero de un helicóptero en la ciudad desde que uno impactó contra el tejado de un rascacielos en 2019, causando la muerte del piloto.

Recientemente, siete personas murieron cuando un avión de transporte médico se estrelló en un barrio de Filadelfia. El accidente de enero ocurrió dos días después de que un avión de American Airlines y un helicóptero del Ejército chocaran en el aire en Washington, en el desastre aéreo más mortífero de Estados Unidos en una generación.

El viernes, tres personas murieron cuando una avioneta se estrelló en el sur de Florida, cerca de una carretera principal.