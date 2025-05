No lloverá durante el fin de semana del Memorial Day, pero tampoco veremos tiempo de verano

NUEVA YORK -- Otro día, otra ronda de lluvias.

Mayo ha sido un mes lluvioso hasta ahora. No hemos podido aguantar más de dos o tres días sin lluvia. Y con el Día de los Caídos acercándose, seguimos de cerca el pronóstico y lo que esto significa para sus planes de fin de semana.

Un sistema de baja presión en alta mar trajo tiempo frío y húmedo al área triestatal el miércoles y jueves, bajando las temperaturas a entre 4 y 10 grados y arrojando entre media pulgada y una pulgada de lluvia en toda la región, con cantidades localmente más altas a lo largo del este de Long Island.

La mayoría de las zonas se secarán a partir del jueves por la noche, pero no escaparemos por completo de la influencia de este sistema de baja presión hasta finales de la semana.

El viernes será un día más agradable. Las nubes seguirán dominando el cielo, incluso es posible que caigan algunos chubascos aislados, pero no lloverá todo el día. Para estar mejor preparado, lleve un paraguas pequeño antes de salir, aunque no necesitará usarlo mucho o nada.

Además de los cielos más secos, las temperaturas tenderán a subir, aunque lentamente. Conseguiremos alcanzar los 60 grados el viernes por la tarde. Eso es significativamente más cálido que los 40 grados superiores y los 50 grados inferiores del jueves, pero todavía es alrededor de 10 a 15 grados más frío que los 73 grados normales para esta época del año. La sensación térmica será más propia de principios de abril que de finales de mayo.

Damos oficialmente la bienvenida al fin de semana, y al inicio no oficial del verano, con una nota igualmente fresca.

Las temperaturas siguen subiendo, pero solo de forma gradual. Tanto el sábado como el domingo mantendremos las temperaturas máximas en los 60 grados. Estas temperaturas más frescas vienen acompañadas de brisa, especialmente en Long Island. Si planea asistir al espectáculo aéreo de Jones Beach ese día, le recomendamos llevar una chaqueta ligera o un suéter.

Para el Día de los Caídos, el lunes, las temperaturas máximas finalmente volverán a subir a los 70 grados. Este será el día más agradable del fin de semana. Las barbacoas al aire libre son ideales; estará parcialmente soleado y cálido, pero no excesivamente caluroso. En general, será un día encantador para estar al aire libre, independientemente de sus planes.

La única advertencia del pronóstico se refiere al tiempo playero.

No es un mal pronóstico, sobre todo si quieres pasear por la playa o el paseo marítimo, pero si buscas un tiempo ideal para tomar el sol y nadar, aún no lo hemos logrado. Puede que estés bastante cómodo en la arena, pero con temperaturas costeras que rondan los 60 y 70 grados y temperaturas del océano solo por encima de los 50 grados, no es un día en el que querrás pasar tiempo en el agua.

A pesar de las bajas temperaturas en general, lo único que tiene a su favor este fin de semana del Día de los Caídos son los cielos secos. Históricamente, hemos tenido muy mala suerte con las lluvias del fin de semana del Día de los Caídos, así que este será un cambio agradable.

En retrospectiva, hemos tenido lluvias considerables en todos los fines de semana festivos, excepto dos. Si bien no podemos descartar por completo algún chaparrón o llovizna aislada, la mayoría de nosotros lograremos pasar el fin de semana sin problemas. Solo eso lo convierte en un pronóstico bastante decente para el fin de semana, incluso si nuestro "inicio de verano" se sentirá mucho más como una continuación de la primavera.