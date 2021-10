Llega la hora cero para que empleados públicos se vacunen; las consecuencias se notan a leguas en Nueva York

Lo que debes saber La ciudad de Nueva York se está preparando para una escasez de trabajadores a medida que se avecina el mandato de la vacuna COVID-19 y decenas de miles de empleados municipales siguen sin vacunarse.

Los oficiales de policía, bomberos, recolectores de basura y la mayoría de los trabajadores de la ciudad se enfrentan a la fecha límite de las 5 p.m. del viernes para demostrar que han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

El alcalde Bill de Blasio se mantuvo firme en el mandato mientras los bomberos se manifestaban el jueves frente a su residencia oficial, los trabajadores de saneamiento parecían estar saltando las recolecciones de basura en protesta y el sindicato de policías más grande de la ciudad acudió a un tribunal de apelaciones en busca de detener el requisito de vacunas.

NUEVA YORK - Amontonamiento de basura, carencia de bomberos, menos policías y ambulancias en las calles de Nueva York, son algunos de los efectos que podríamos notar en la Gran Manzana a medida que llega la hora cero para que los trabajadores públicos cumplan con el mandato de vacunación.

Los oficiales de policía, bomberos, recolectores de basura y la mayoría de los trabajadores de la ciudad tienen hasta las 5 p.m.del viernes para mostrar pruebas de que han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

Los trabajadores que no cumplan recibirán una licencia sin goce de sueldo a partir del lunes.

El alcalde Bill de Blasio se mantuvo firme en el mandato mientras los bomberos se manifestaron el jueves frente a su residencia oficial, los trabajadores de saneamiento parecían estar saltando las recolecciones de basura en protesta y el sindicato de policías más grande de la ciudad acudió a un tribunal de apelaciones en busca de detener el requisito de vacunas.

Pat Lynch, presidente de la Police Benevolent Association, dijo que la fecha límite "prepara a la ciudad para una crisis real". Andrew Ansbro, presidente de la Asociación de Bomberos Uniformados, advirtió que los tiempos de respuesta más largos "serán una sentencia de muerte para algunas personas".

De Blasio dijo el jueves que la ciudad tiene contingencias para mantener la dotación de personal adecuado y la seguridad pública, incluidas las horas extraordinarias obligatorias y los turnos adicionales, herramientas que, según él, se usan típicamente "en tiempos de crisis desafiantes".

El alcalde calificó las demoras en el saneamiento como "inaceptables" y dijo que el departamento cambiará a turnos de 12 horas y domingos para garantizar que la basura no se acumule.

“Mi trabajo es mantener a la gente segura: mis empleados y 8.8 millones de personas”, dijo De Blasio en una rueda de prensa virtual. “Y hasta que derrotemos a COVID, la gente no estará segura. Si no detenemos COVID, los neoyorquinos morirán ".

Las personas que se niegan a vacunarse son ahora un factor importante en la propagación continua del virus. Los partidarios de los mandatos dicen que los neoyorquinos tienen derecho a no ser infectados por servidores públicos que no estén dispuestos a vacunarse.

Casi una cuarta parte de los empleados de la ciudad cubiertos por el mandato inminente aún no han recibido al menos una dosis de vacuna hasta el jueves, incluido el 26% del personal de policía, el 29% de los bomberos y trabajadores de EMS y el 33% de los trabajadores de saneamiento, según datos de la ciudad. Los guardias carcelarios de la ciudad tienen otro mes para cumplir.



Porcentaje de agencias con al menos una dosis Agencia Martes, 10/19 Miércoles, 10/27 LPC 100% 100% Mayor's Office 96% 96% OMB 96% 97% DOE 96% 96% DOHMH 95% 95% H+H 95% 95% DCLA 93% 93% DCP 93% 95% FISA-OPA 92% 94% DORIS 92% 94% MOCS 92% 94% HPD 91% 91% NYCEM 88% 90% OATH 87% 91% LAW 87% 91% OCME 87% 93% DCWP 87% 89% DFTA 87% 90% COIB 86% 91% SBS 86% 93% DDC 86% 89% DYCD 85% 86% DOI 85% 91% DOB 83% 86% DoITT 82% 90% TLC 81% 84% DOF 81% 86% PARKS 77% 84% ACS 76% 81% NYCERS 74% 76% DOP 74% 79% DEP 73% 83% DCAS 73% 77% HRA/DSS 73% 83% DOT 72% 79% NYPD 70% 74% DHS 67% 77% DSNY 62% 67% FDNY (EMS) 61% 80% Todo el FDNY 60% 71% FDNY (Bomberos) 60% 65% NYCHA 59% 62% DOC 51% 53%

El departamento de bomberos dijo que estaba preparado para cerrar hasta el 20% de sus compañías de bomberos y tener un 20% menos de ambulancias en servicio mientras cambia los horarios, cancela las vacaciones y recurre a proveedores externos de EMS para compensar la escasez de personal esperada.

Ansbro dijo que hasta el 40% de las estaciones de bomberos podrían tener que cerrar.

“El departamento debe manejar el lamentable hecho de que una parte de nuestra fuerza laboral se ha negado a cumplir con el mandato de vacunas para todos los empleados de la ciudad”, dijo el comisionado de Bomberos Daniel Nigro.

El comisionado de policía Dermot Shea, quien tenía COVID-19 en enero, dijo que su departamento estaba enviando recordatorios a los trabajadores cuyos registros indicaban que aún no habían recibido una vacuna y que los sitios de vacunación del NYPD permanecerán abiertos todo el fin de semana.

Más de 700 oficiales fueron vacunados solo el jueves, dijo el NYPD, apresurándose para cumplir con la fecha límite para el mandato y un incentivo adicional: los trabajadores que reciban una vacuna antes del viernes en un sitio de vacunación administrado por la ciudad recibirán $500.

“El lunes, cuando esto realmente comience a aplicarse, revisaremos el estado de vacunación y si no estás vacunado, no pagarás y no podrás trabajar”, ​​dijo Shea en un mensaje de video. Miércoles a los oficiales. “No creo que nadie quiera que eso suceda. No creo que quieras que suceda. Ciertamente no lo hago. Te necesitamos ahí fuera ".

Los funcionarios del departamento de bomberos están celebrando reuniones virtuales con el personal, explicando el mandato e implorando que se vacunen.

Un juez de Staten Island rechazó el miércoles la solicitud de un sindicato de policías de una orden de restricción temporal sobre el mandato, pero ordenó a los funcionarios de la ciudad que fueran a su sala de audiencias el próximo mes para explicar por qué el requisito no debería revertirse. Si el mandato se considera ilegal, a los trabajadores con licencia se les devolverá el pago atrasado, dijo la ciudad.

Mike Salsedo, de 44 años, estaba entre los cientos de bomberos que protestaban el jueves frente a la residencia De Blasio, Gracie Mansion. Dijo que cree que tiene inmunidad natural al COVID-19 después de tener la enfermedad el año pasado y no necesita vacunarse, una postura que es contraria al consenso entre los expertos en salud pública.

"Soy un hombre de fe, y no creo que poner algo hecho por el hombre en mi cuerpo sea bueno", dijo Salsedo.

Otro bombero, Jackie-Michelle Martinez, dijo que la capacidad de elegir era “nuestro derecho otorgado por Dios” al cuestionar la decisión de la ciudad de alejarse de su política anterior, que permitía a los trabajadores permanecer en el trabajo si tenían un COVID- 19 prueba.

"Si la prueba semanal está funcionando, ¿por qué usted, alcalde de Blasio, la está eliminando?" ella preguntó.

COVID-19 es la principal causa de muerte de agentes de la ley en EEUU, matando a 498 agentes desde principios de 2020 en comparación con 102 muertes por arma de fuego, según el oficial Down Memorial Page, que rastrea las muertes de policías.

De Blasio el jueves dio crédito a la fecha límite inminente para mover la aguja de las vacunas en todo el gobierno de la ciudad. En la última semana, el número de trabajadores afectados que recibieron al menos una dosis aumentó del 71% al 76%.

Cuando el estado requirió que todos los trabajadores en hospitales y hogares de ancianos se vacunen, una avalancha de personas de último momento para cumplir significó que pocas instalaciones experimentaron desafíos de personal.

“Esperábamos que muchas de las vacunas se aplicaran hacia el final del plazo”, dijo De Blasio. “También sabemos que muchas personas toman la decisión una vez que se dan cuenta de que no se les va a pagar. Esa es solo la realidad humana".