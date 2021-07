Legisladores exigen respuestas relacionadas a la entrega de los fondos de alivio para la renta en NY

NUEVA YORK - Pasarán semanas antes de que Nueva York emita pagos del fondo estatal de ayuda para rentas de $ 2.4 mil millones destinadas a los afectados por el COVID-19, dijeron funcionarios estatales a la agencia The Associated Press el martes, lo que se suma a los retrasos en un programa que ha presentado fallas técnicas con su portal de solicitud en línea.

Alrededor de 1.1 millones de hogares de Nueva York que alquilan tienen al menos un miembro de la familia que se vio afectado económicamente por la pandemia, según la administración del gobernador Andrew Cuomo.

Pero Nueva York es uno de los cuatro estados que no distribuyó ninguna de las decenas de miles de millones de dólares en alivio de alquiler que el Congreso ha pagado a los estados este año, según un informe de gastos hasta mayo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Virginia distribuyó más de $ 155 millones para el 31 de mayo, mientras que Texas ha distribuido más de $ 450 millones hasta ahora.

El primero de junio, Nueva York lanzó un portal de solicitud en línea que permite a los inquilinos y propietarios solicitar la ayuda para el alquiler, casi dos meses después de que los legisladores crearan por primera vez el fondo de ayuda para el alquiler de $ 2.4 mil millones. La Oficina Estatal de Asistencia Temporal y para Discapacitados ha dicho que tomaría de cuatro a seis semanas procesar las solicitudes para liberar los pagos a los propietarios.

Seis semanas después, el portavoz de la agencia, Anthony Farmer, dijo el martes que "se espera que los primeros pagos se realicen en las próximas semanas".

“El programa ya ha recibido más de 100,000 solicitudes y más de 7,000 llamadas al día se manejan prácticamente sin tiempo de espera”, dijo Farmer.

Pero tanto los inquilinos como los propietarios dicen que el portal de solicitudes de Nueva York es demasiado difícil, requiere mucho tiempo y es propenso a fallas para garantizar que los neoyorquinos que cumplen el requisito reciban la ayuda que necesitan para postularse, según entrevistas de la agencia The Associated Press con dos docenas de neoyorquinos que han tratado de utilizar el sitio web del estado.

Farmer ha dicho que el Estado ha abordado problemas "menores" con el sitio web de la solicitud.

Sin embargo, inquilinos y propietarios dicen que los trabajadores de la línea directa encargados de ayudar a los solicitantes a menudo no pueden ayudar a resolver los problemas, mientras que una serie de fallas en el sitio web en ocasiones han borrado las solicitudes y han impedido que los solicitantes carguen documentos.

“No he podido cargar los documentos todos los días desde el 3 de junio, y llamo todos los días, desde el 3 de junio”, dijo Adrienne D'Angelo, profesora en Manhattan.

Los defensores de los neoyorquinos de bajos ingresos están pidiendo a Nueva York que permita a las personas sin acceso a Internet presentar su solicitud por papel. Otros piden más ayuda para los propietarios que no pueden localizar a los inquilinos y para los inquilinos cuyos propietarios no envían solicitudes.

ODTA no proporcionó respuestas a las repetidas preguntas de The Associated Press sobre cuántas solicitudes se completaron y aprobaron por completo hasta ahora, quién diseñó el portal de solicitudes y por qué persisten las fallas en el sitio web.

Mientras tanto, los legisladores que reciben llamadas de decenas de electores frustrados exigen respuestas de la administración del gobernador Andrew Cuomo. Nueva York dedicó $ 100 millones de fondos federales a la ayuda de alquiler el año pasado, pero solo entregó $ 47 millones a 18,000 solicitantes.

“¿Cómo se ven $ 2.4 mil millones? Se ve bien ”, dijo en una entrevista el senador estatal Robert Jackson, un demócrata cuyo distrito de Manhattan incluye partes de Harlem y Washington Heights. “¿Cuántas personas han recibido ayuda para el alquiler hasta ahora? Cero. Es un problema".

Y algunos legisladores están pidiendo audiencias y acción antes de otro posible aumento en las solicitudes una vez que expire la moratoria de desalojos de Nueva York a fines de agosto.

"La realidad es que la gente necesita ese dinero ahora, y no se puede permitir que la incompetencia y la ineficiencia del Gobierno persistan cuando los inquilinos y propietarios están sufriendo como están", dijo el senador Mike Martucci, un republicano cuyo distrito incluye Catskills y Hudson Valley.

El senador Brian Kavanagh, un demócrata de la Ciudad de Nueva York que preside el comité de vivienda del Senado, dijo que su prioridad es "presionar a la ODTA para solucionar los problemas".

Instó al público a solicitar la ayuda independientemente: "Espero que la gente no reciba el mensaje de que no vale la pena solicitarla".

Los legisladores también están exigiendo detalles sobre un contrato de $ 115 millones otorgado a una empresa con sede en Illinois, Guidehouse, encargada de implementar el programa de reducción de alquileres.

Los contratos de más de $ 50,000 generalmente requieren la aprobación del contralor estatal, pero la emergencia estatal por el COVID-19, ahora vencida, significó que esas reglas fueron suspendidas.

No está claro qué estándares de desempeño, si es que hay alguno, acordó cumplir Guidehouse en el contrato, y si existen sanciones por desempeño deficiente. ODTA no ha proporcionado una copia del contrato a AP, que lo solicitó a través de una solicitud de registros.

Los legisladores también buscan respuestas sobre si Nueva York siguió las reglas de ética al otorgar el contrato a Guidehouse, que ganó el contrato esta primavera. Un exasesor senior de Cuomo dejó la administración para trabajar en Guidehouse a partir de mayo.

"¿Es esto lo correcto?", dijo el senador Jackson. "¿Dónde están los controles y contrapesos, dónde está la transparencia?"

Guidehouse dirigió la solicitud de comentarios a la ODTA. Farmer dijo que la ODTA no tenía conocimiento de que Guidehouse estaba considerando al exasistente para un empleo.

Además, “Guidehouse no identificó en ningún momento que tuviera algún papel en ERAP ni para Guidehouse ni para ninguno de sus subcontratistas”, dijo Farmer, refiriéndose al programa de asistencia de alquiler de emergencia.