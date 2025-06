Presentan nueva legislación para proteger a los gatos de las bodegas de NYC

NUEVA YORK -- Estas son buenas noticias para los gatos de las bodegas de la Ciudad de Nueva York.

El concejal Keith Powers, quien también se postula para presidente del distrito de Manhattan, presentó el jueves un proyecto de ley que busca actualizar el Código de Salud de la ciudad para permitir oficialmente la presencia de estos animales icónicos y queridos dentro de las bodegas de la Gran Manzana.

Según la propuesta, los gatos de las bodegas ayudan a mantener las tiendas limpias, alejando ratas y ratones, y son un símbolo único de la ciudad.

El proyecto de ley también establecería un programa de vacunación gratuito para los gatos registrados en bodegas.

“Hay muchas cosas que vienen a la mente cuando piensas en la Ciudad de Nueva York, pero las bodegas, y los gatos que viven en ellas, son uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad”, dijo el concejal Keith Powers. “Los gatos de bodega representan el espíritu neoyorquino: amigables, acogedores y antiratas. Me enorgullece que mi legislación los incorpore a la legislación municipal y proporcione recursos para mantenerlos sanos“.

“Este es un momento crucial para los gatos de bodega y quienes los aman”, declaró Dan Rimada, fundador de Bodega Cats of New York. “Estos gatos siempre han trabajado discretamente tras el mostrador; ahora por fin reciben el reconocimiento y la protección que merecen. Me enorgullece formar parte de este paso adelante para la Ciudad de Nueva York”.

Este año la organización Bodega Cats of New York lanzó una petición, que busca brindar a los gatos una mejor calidad de vida. Esto a través de un Programa de Certificación Voluntaria de Bodega Cat (BCCP) que daría a los propietarios de bodegas y dueños de estos gatos una certificación si cumplen con ciertos estándares, como, por ejemplo, una alimentación sana para los gatos, controles veterinarios regulares, esterilización/castración y “zonas seguras para gatos”. Esta certificación garantizaría que los gatos estén más sanos, los dueños no reciban multas y que los neoyorquinos se sientan con cofianza al entrar a las bodegas, según la petición.

La Ciudad de Nueva York tiene diferentes legislaciones relacionadas a los dueños de gatos. La Oficina de Bienestar Animal de la Alcaldía señala que según la ley los dueños de gatos deben esterilizar a sus gatos si les permiten vagar al aire libre.