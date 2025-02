Ladrones armados presuntamente siguen a pareja desde NY hasta suburbios de NJ antes de atacarlos

NUEVA JERSEY -- Una pareja fue acosada y seguida por más de 30 millas desde la Ciudad de Nueva York hasta los suburbios de Nueva Jersey, luego asaltada a punta de pistola por un grupo en una camioneta, según la policía.

La policía de Morristown dice que recibió varias llamadas al 911 alrededor de las 8 a.m. del sábado sobre un presunto robo a mano armada en la comunidad de Windmill Pond. Un testigo informó haber visto a tres hombres armados salir de una camioneta oscura y robar a dos personas en un segundo vehículo a punta de pistola, dicen las autoridades.

"Para ser honesta, no puedo entender lo que pasó. Vi que se llevaban algo del garaje. Pensé: 'Dios mío, esto es un robo'", dijo una mujer que no quiso ser identificada.

Los sospechosos supuestamente se llevaron dinero y artículos personales antes de irse. No hubo más detalles claros de inmediato.

No se reportaron heridos. Un vecino confirmó que una de las víctimas es un jugador de la NFL de los New York Jets; la Oficina del Fiscal del Condado de Morris solo confirmó a nuestra cadena hermana NBC New York que "el incidente sigue bajo investigación".

La policía de Morristown inspeccionó la zona en busca de imágenes de vigilancia disponibles. Dicen que el caso parece haber sido un incidente aislado y que es probable que las víctimas fueran perseguidas desde Manhattan.

Cualquier persona que tenga información sobre la investigación debe comunicarse con el detective Kevin Beal al 973-292-6699 o con la Unidad de Delitos Graves de la Oficina del Fiscal del Condado de Morris al 973-285-6200.